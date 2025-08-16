Олимпийский чемпион возмутился тем, как встречали Путина на Аляске

Олимпийский чемпион возмутился тем, как встречали Путина на Аляске3
- 16.08.2025, 16:37
Эмоциональная реакция Доминика Гашека.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек поделился мнением о встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Легендарный хоккеист эмоционально отреагировал на то, что Трамп встретил Путина аплодисментами.
«Это такой огромный позор! Так встречают самого большого преступника XXI века, виновного в смерти и увечьях более миллиона людей?! Более чем отвратительно со стороны американского президента!», — написал чех.
This is such a huge shame! This is how the biggest criminal of the 21st century, responsible for the death and maiming of more than a million people, is welcomed!? More than disgusting from the American president!— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 15, 2025
