16 августа 2025, суббота
Олимпийский чемпион возмутился тем, как встречали Путина на Аляске

3
  • 16.08.2025, 16:37
  • 3,712
Доминик Гашек
Фото: Profimedia.sk

Эмоциональная реакция Доминика Гашека.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек поделился мнением о встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Легендарный хоккеист эмоционально отреагировал на то, что Трамп встретил Путина аплодисментами.

«Это такой огромный позор! Так встречают самого большого преступника XXI века, виновного в смерти и увечьях более миллиона людей?! Более чем отвратительно со стороны американского президента!», — написал чех.

