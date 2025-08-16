В России резко изменили выплаты оккупантам

В России резко изменили выплаты оккупантам1
16.08.2025
В некоторых регионах суммы урезали почти вдвое.
В России на фоне дефицита бюджета резко изменили размеры единовременных выплат контрактникам. Если в одних регионах суммы урезали почти вдвое, то в других - наоборот увеличили.
Об этом сообщает проект «Хочу жить».
На фоне новостей о серьезном дефиците бюджета в РФ начинает вырисовываться заметное неравенство в цене «пушечного мяса» в разных регионах.
Если раньше единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны исключительно росли, то в этом году наметилась обратная тенденция и выплаты сокращают.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины обратили внимание на то, что в некоторых регионах наблюдается диаметрально противоположная картина: одни местные власти сокращают выплаты почти вдвое, другие - еще по инерции поднимают. Например,
в Башкортостане «подъемные» уменьшились с 1,6 млн до 1 млн рублей,
в ЯНАО, который когда-то был одним из лидеров по размеру выплат, - с 3,1 до 1,9 млн,
в Белгородской области - с 3 млн до 800 тысяч,
в Нижегородской - с 3 до 1,5 млн рублей.
В то же время в Татарстане же тем, кто подписывает контракт, «накинули» еще 600 тысяч и теперь обещают 3,1 млн рублей, в Рязанской области - целый миллион.
Как сообщает проект, стоимость жизни контрактника в разных субъектах может отличаться вдвое.
То есть условный житель Москвы или Санкт-Петербурга явно ценнее, чем житель Якутии, Магадана или Чувашии.