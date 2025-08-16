закрыть
В России резко изменили выплаты оккупантам

1
  • 16.08.2025, 16:57
  • 1,992
В некоторых регионах суммы урезали почти вдвое.

В России на фоне дефицита бюджета резко изменили размеры единовременных выплат контрактникам. Если в одних регионах суммы урезали почти вдвое, то в других - наоборот увеличили.

Об этом сообщает проект «Хочу жить».

На фоне новостей о серьезном дефиците бюджета в РФ начинает вырисовываться заметное неравенство в цене «пушечного мяса» в разных регионах.

Если раньше единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны исключительно росли, то в этом году наметилась обратная тенденция и выплаты сокращают.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины обратили внимание на то, что в некоторых регионах наблюдается диаметрально противоположная картина: одни местные власти сокращают выплаты почти вдвое, другие - еще по инерции поднимают. Например,

в Башкортостане «подъемные» уменьшились с 1,6 млн до 1 млн рублей,

в ЯНАО, который когда-то был одним из лидеров по размеру выплат, - с 3,1 до 1,9 млн,

в Белгородской области - с 3 млн до 800 тысяч,

в Нижегородской - с 3 до 1,5 млн рублей.

В то же время в Татарстане же тем, кто подписывает контракт, «накинули» еще 600 тысяч и теперь обещают 3,1 млн рублей, в Рязанской области - целый миллион.

Как сообщает проект, стоимость жизни контрактника в разных субъектах может отличаться вдвое.

То есть условный житель Москвы или Санкт-Петербурга явно ценнее, чем житель Якутии, Магадана или Чувашии.

