16 августа 2025, суббота, 17:24
Какая погода ждет белорусов на следующей неделе

  • 16.08.2025, 17:13
Какая погода ждет белорусов на следующей неделе

Прогноз известного синоптика.

Период комфортной и теплой погоды в Беларуси подошел к концу. На страну наступают холодные воздушные массы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

Неделя с 18 по 24 августа будет отличаться засильем влажных, неустойчивых и прохладных воздушных масс.

Они принесут облачность, дожди, туманы, а что самое грустное – температуру ниже нормы.

Первые дни пройдут под диктовку высокого атмосферного давления и влажных воздушных масс с Балтийского моря.

Впрочем, дождей будет немного, они пройдут лишь в некоторых местах. Ветер обещают северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. По утрам может быть туман, влажность дойдет до 90%.

Ночью столбик термометра будет в диапазоне от +6 до +12°C. В понедельник днем воздух прогреется от +18 до +23°C. Во вторник от +18°C по северо-западу страны до +25°C по юго-западу.

Остальные будние дни разделят между собой малоактивный атмосферный фронт с северо-запада и активный циклон с юго-запада Европы.

В стране ожидают кратковременные дожди и переменную облачность. Без утреннего тумана также не обойдется. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Влажность составит от 80 до 90%.

В среду ночью будет от +9 до +14°C, днем – +18…+24°C. В четверг и пятницу ночью – +7…+13°C. Четверг станет самым теплым днем недели, температура на севере +17°C, а на юге все +27°C. А вот в пятницу резко похолодает – +14…+20°C.

