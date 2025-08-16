The Economist: Авторитарные экономики обречены на провал 16.08.2025, 17:45

1,136

Иллюстрация: Getty Images

Даже если идут на реформы.

В последние годы в Азии, Восточной Африке и странах Персидского залива усилилась тенденция среди автократов к экономическим реформам по образцу Китая и Сингапура. Лидеры вроде наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, президента Руанды Поля Кагаме и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда видят в росте экономики источник легитимности и активно привлекают инвесторов, внедряют налоговые льготы и реализуют масштабные индустриальные проекты, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, несмотря на вложенные триллионы долларов и амбициозные планы, результаты часто оказываются скромнее ожиданий. В ряде стран наблюдается замедление роста в несырьевых секторах, зависимость от государственных инвестиций и слабый приток частного капитала. Например, более половины инвестиций в Руанде в прошлом году пришлись на госпредприятия, а в Саудовской Аравии доля иностранных вложений ниже среднего по региону.

Кроме того, госкомпании нередко вытесняют частный бизнес, а при невыполнении планов власти склонны завышать статистику. Так, по данным МВФ, реальный рост ВВП Руанды может быть на пару пунктов ниже официальных данных, а Эфиопия, вероятно, преувеличивает объем производства пшеницы.

Хотя отдельные страны демонстрируют впечатляющие показатели — в 2023 году экономика Эфиопии выросла более чем на 7%, — общий прогресс отстает от заявленных целей. С 2015 года средний доход в странах с «развивающимися автократиями» вырос на 14%, тогда как в сопоставимых государствах — на 23%.

Эксперты предупреждают, что рост, основанный на госрасходах, не сможет удовлетворить потребности растущего населения. Лидерам вскоре придется решать — идти на реальную либерализацию, усиливать репрессии или пытаться удерживать поддержку за счет раздачи пособий в условиях ограниченных ресурсов.

