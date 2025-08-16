закрыть
16 августа 2025, суббота, 19:00
Трамп взял на вооружение план Мелони?

1
  • 16.08.2025, 18:31
  • 1,524
Трамп взял на вооружение план Мелони?
Джорджия Мелони
Фото: Getty Images

Какие гарантии может получить Украина.

Предложение о гарантиях безопасности для Украины базируется на концепции коллективной безопасности, что позволит Киеву получить поддержку всех партнеров, в частности США, готовых принять меры в случае нового нападения.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает New Voice.

«Президент [США Дональд] Трамп сегодня подхватил итальянскую идею гарантий безопасности, вдохновленную статьей 5 НАТО. Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволит Украине воспользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае нового нападения», — отметила Мелони.

Она подчеркнула, что европейские страны остаются едиными в поддержке Украины на этом этапе переговоров.

«Путь к миру не является простым, но важно, что он был выбран», — заявила премьер.

Мелони считает важным прогресс, достигнутый в направлении мира, отметив, что соглашение, хоть и остается сложным, теперь выглядит реальным.

«Только Украина может вести переговоры об условиях и своих территориях», — добавила она.

