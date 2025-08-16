ВСУ оставили Орбана без нефти 16.08.2025, 18:47

Транзит нефти в Венгрию был остановлен на четыре дня.

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки МО Украины нанесли удары по ряду важных объектов в России. В Брянской области была поражена нефтеперекачивающая станция Унеча, задействованная в обеспечении российской армии. Генштаб ВСУ сообщил о попадании и масштабном пожаре в районе здания подпорной насосной станции.

Эта станция также отвечает за прокачку российской нефти через территорию Украины в Венгрию. Источники NV Бизнес на нефтегазовом рынке рассказали, что после поражения украинскими БпЛА транзит нефти в Венгрию был остановлен на четыре дня.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, резко раскритиковал Украину за атаку. В заметке на Facebook он заявил, что распределительная станция играет критически важную роль в поставках нефти в его страну: «Венгрия сейчас является главным поставщиком электроэнергии для Украины, без нас энергетическая безопасность Украины стала бы достаточно нестабильной. Особенно в этом контексте возмущает очередное украинское нападение на нефтепровод „Дружба“, который поставляет нефть в Венгрию и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны».

