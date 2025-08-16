Лукашенко ищет деньги 5 16.08.2025, 19:17

Последнее время России категорически не хватает денег на белорусского союзника.

Потому что самой мало. Так что белорусам приходится искать внутренние резервы.

О том, где власти решили нашли «лишние деньги» - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Во вторник, 12 августа, Лукашенко обсуждал с главой Нацбанка Романом Головченко способы изъятия лишних денег у белорусских банков.

«В банках «лишних» денег быть не должно, и прибыль все равно эта от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», - сказал Лукашенко.

Оно, в общем-то, и правильно. Ну зачем банкам деньги? У них же никакой фантазии. Банки все равно потратят свои деньги на какие-нибудь глупости. Другое дело - правительство. Правительство всегда готово потратить чужие деньги на что-нибудь полезное. Например, на новый гигантский свинокомплекс, еще один завод по производству автобусов или вторую атомную электростанцию.

Потому что планы по росту ВВП сами себя не выполнят. За полгода белорусская экономика выросла всего на 2 процента, хотя должна была вырасти на четыре. Ни внешние рынки, ни внутренний, не оправдали возлагавшихся на них высоких надежд. Поэтому белорусской экономике нужны, конечно, новые стимулы.

И у банков эти стимулы имеются. За полгода прибыль коммерческих банков выросла на 18 процентов и составила 2 миллиарда беларуских рублей. Еще миллиард – это прибыль Банка развития. В общей сложности получается три миллиарда рублей. То есть, есть что взять, и есть, что поделить.

«Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики», - сказал Головченко.

Он правда не уточнил, какую долю прибыли власти решили считать лишней. Потому что все-таки имеет значение, изымают у банков десять процентов или девяносто. Не поделился, каким образом происходит изъятие вот этой излишней прибыли. Потому что способы же тоже могут быть разными. И не сказал, касается это только государственных белорусских банков или российские банки тоже попросили подать на белорусское процветание.

Но на самом деле, детали тут, может, и не важны. Важнее принцип. То есть если раньше вот белорусские власти придумывали там какие-то льготные кредиты, банковские субсидии, покупку банками облигаций государственных предприятий, то тут никто не заморачивается. Ну а зачем, если можно просто изъять у банков лишнюю прибыль?

А какой конкретно процент прибыли считать лишним, будет зависеть от конкретных потребностей. Главное же начать. Сегодня это будет 10 процентов, а завтра, может быть, уже и девяносто. Тем более, что потребности-то все время растут.

