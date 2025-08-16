Трамп зовет европейских лидеров в Вашингтон 11 16.08.2025, 19:21

3,816

Вместе с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам приехать встретиться с ним вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Кроме того, по данным NYT, Трамп поддержал план российского диктатора Владимира Путина по всеобъемлющему мирному соглашению, основанному на передаче Украиной неоккупированной территории Донбасса России.

Это противоречит стратегии, о которой Трамп и европейские союзники, а также Зеленский договорились перед саммитом США и России на Аляске. В ЕС холодно отреагировали на изменение позиции президента США после переговоров с российским диктатором.

Журналист Барак Равид на своей странице в соцсети X сообщил, что Путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области.

