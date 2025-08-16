Белорусам хотят запретить пользоваться металлодетекторами 5 16.08.2025, 19:51

1,274

Для борьбы с черными копателями.

В Беларуси могут ввести запрет на использование металлодетекторов частными лицами. Об этом сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. Его цитирует госгазета.

По его словам, основная цель такой меры — борьба с так называемыми «черными копателями», деятельность которых наносит серьезный ущерб историко-культурному наследию страны.

«Алгоритм действий при обнаружении артефактов старше 120 лет четко прописан в Кодексе о культуре и других нормативных актах. Но черные копатели не следуют этим правилам и наносят вред науке», — отметил Лакиза.

Сейчас для защиты археологических памятников Институт истории разработал план противодействия незаконному поиску и обороту артефактов. Согласно статье 20.6 КоАП, за такие действия предусмотрен штраф до 50 базовых величин с возможной конфискацией оборудования. Металлодетекторы можно использовать только с разрешения Академии наук, однако на практике эти ограничения не всегда эффективны.

По словам Лакизы, рабочая группа регулярно выявляет в интернете факты продажи незаконно добытых артефактов и направляет соответствующие материалы в госорганы. «Археологи предложили ввести полный запрет на использование металлодетекторов физическими лицами. Такая мера может действовать до введения лицензирования, регистрации и присвоения номера инструменту», — пояснил он.

Научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Сергей Линевич подчеркнул, что многие граждане воспринимают поиски с металлодетектором как хобби, не осознавая их последствий. «Нужно начинать борьбу со школьной скамьи, чтобы дети и взрослые понимали, какие материалы мы теряем из-за незаконных раскопок», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com