Белорусам хотят запретить пользоваться металлодетекторами

Белорусам хотят запретить пользоваться металлодетекторами5
- 16.08.2025, 19:51
- 1,274
Для борьбы с черными копателями.
В Беларуси могут ввести запрет на использование металлодетекторов частными лицами. Об этом сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. Его цитирует госгазета.
По его словам, основная цель такой меры — борьба с так называемыми «черными копателями», деятельность которых наносит серьезный ущерб историко-культурному наследию страны.
«Алгоритм действий при обнаружении артефактов старше 120 лет четко прописан в Кодексе о культуре и других нормативных актах. Но черные копатели не следуют этим правилам и наносят вред науке», — отметил Лакиза.
Сейчас для защиты археологических памятников Институт истории разработал план противодействия незаконному поиску и обороту артефактов. Согласно статье 20.6 КоАП, за такие действия предусмотрен штраф до 50 базовых величин с возможной конфискацией оборудования. Металлодетекторы можно использовать только с разрешения Академии наук, однако на практике эти ограничения не всегда эффективны.
По словам Лакизы, рабочая группа регулярно выявляет в интернете факты продажи незаконно добытых артефактов и направляет соответствующие материалы в госорганы. «Археологи предложили ввести полный запрет на использование металлодетекторов физическими лицами. Такая мера может действовать до введения лицензирования, регистрации и присвоения номера инструменту», — пояснил он.
Научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Сергей Линевич подчеркнул, что многие граждане воспринимают поиски с металлодетектором как хобби, не осознавая их последствий. «Нужно начинать борьбу со школьной скамьи, чтобы дети и взрослые понимали, какие материалы мы теряем из-за незаконных раскопок», — отметил он.