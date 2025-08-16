закрыть
Зеленский в разговоре с Трампом отказался сдать Донбасс

3
  • 16.08.2025, 20:07
  • 2,242
Зеленский в разговоре с Трампом отказался сдать Донбасс
Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Путин хочет получить под контроль этот регион.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг «предложение» отдать всю Донецкую область, чтобы заморозить большинство линий фронта, передает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Украина должна заключить соглашение о прекращении войны с Россией, потому что «Россия — очень большое государство, а они — нет», после саммита, на котором, как сообщалось, Владимир Путин требовал больше украинских земель.

Во время последующего брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским источник, знакомый с обсуждением, сообщил, что Трамп предложил заморозить большинство линий фронта, если киевские войска отдадут всю Донецкую область — промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы.

По словам источника, Зеленский отклонил это требование.

