В мозге обнаружили «кнопку перезагрузки» воспоминаний 16.08.2025, 20:18

Как она работает.

Ученые из Калифорнийского и Колумбийского университетов выяснили что голубое пятно (locus coeruleus) — небольшой кластер нейронов в стволе мозга, известный своей ролью в поддержании внимания и уровня бодрости, — может помогать мозгу отделять одно воспоминание от другого. Работа опубликована в журнале Neuron.

Исследователи с помощью функциональной МРТ и отслеживания зрачков изучали, как мозг реагирует на изменения контекста при запоминании последовательностей изображений. Оказалось, что при значимых переходах — так называемых «границах событий» — голубое пятно иногда выдает краткий всплеск активности, что сопровождается сегментацией воспоминаний: события по разные стороны границы запоминаются как более отдельные.

Этот эффект усиливался, когда активация locus coeruleus была выраженнее, и сопровождался изменениями в гиппокампе — особенно в зубчатой извилине, отвечающей за различение похожих воспоминаний. Измерения зрачка подтвердили связь: при смене контекста наблюдалось большее расширение зрачков, коррелировавшее с активностью голубого пятна.

Однако у участников с признаками хронически повышенной активности этой области (гиперактивация, связанная с устойчивым выбросом норадреналина) чувствительность к «границам событий» снижалась. Ученые предполагают, что при постоянной «тревоге» мозг перестает реагировать на важные сигналы, что может ухудшать структурирование памяти — как, например, при посттравматическом стрессовом расстройстве или болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что результаты требуют проверки методами с более высокой точностью. В будущем они планируют исследовать, как регулировка уровня возбуждения — через дыхательные практики или медикаменты — может помочь восстановить нормальную сегментацию воспоминаний и улучшить работу памяти.

