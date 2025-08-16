закрыть
16 августа 2025, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В мозге обнаружили «кнопку перезагрузки» воспоминаний

  • 16.08.2025, 20:18
В мозге обнаружили «кнопку перезагрузки» воспоминаний

Как она работает.

Ученые из Калифорнийского и Колумбийского университетов выяснили что голубое пятно (locus coeruleus) — небольшой кластер нейронов в стволе мозга, известный своей ролью в поддержании внимания и уровня бодрости, — может помогать мозгу отделять одно воспоминание от другого. Работа опубликована в журнале Neuron.

Исследователи с помощью функциональной МРТ и отслеживания зрачков изучали, как мозг реагирует на изменения контекста при запоминании последовательностей изображений. Оказалось, что при значимых переходах — так называемых «границах событий» — голубое пятно иногда выдает краткий всплеск активности, что сопровождается сегментацией воспоминаний: события по разные стороны границы запоминаются как более отдельные.

Этот эффект усиливался, когда активация locus coeruleus была выраженнее, и сопровождался изменениями в гиппокампе — особенно в зубчатой извилине, отвечающей за различение похожих воспоминаний. Измерения зрачка подтвердили связь: при смене контекста наблюдалось большее расширение зрачков, коррелировавшее с активностью голубого пятна.

Однако у участников с признаками хронически повышенной активности этой области (гиперактивация, связанная с устойчивым выбросом норадреналина) чувствительность к «границам событий» снижалась. Ученые предполагают, что при постоянной «тревоге» мозг перестает реагировать на важные сигналы, что может ухудшать структурирование памяти — как, например, при посттравматическом стрессовом расстройстве или болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что результаты требуют проверки методами с более высокой точностью. В будущем они планируют исследовать, как регулировка уровня возбуждения — через дыхательные практики или медикаменты — может помочь восстановить нормальную сегментацию воспоминаний и улучшить работу памяти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина