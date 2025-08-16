закрыть
16 августа 2025, суббота
Сколько стоят овощи и фрукты на минской Комаровке

  • 16.08.2025, 20:49
Сколько стоят овощи и фрукты на минской Комаровке

Самое время закупаться и делать закатки.

Овощи на минской Комаровке сейчас стоят очень дешево — за небольшие деньги можно накупить столько, что едва унесешь домой. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» побывали на рынке в субботу, 16 августа, и узнали цены.

Кабачки, баклажаны и томаты, болгарский перец сейчас дешевле свеклы и моркови — самое время закупаться и делать закатки. Помидоры стоят от 2.50 за кило, но есть и подороже: за 5−6 рублей можно купить килограмм ассорти из желтых, розовых и шоколадных плодов, за 8 рублей — таких же черри, а за 10 — еще более необычные томаты разных форм и расцветок.

На одном из прилавков можно найти перцы-гиганты весом примерно по полкило, продают их по 10 рублей за килограмм — это сорт «Красный богатырь». «За счет размера на каждом растении может вырасти только 3−4 перца. Привозим на рынок самые крупные плоды, а мелкие пускаем на аджику», — объяснил фермер Иван из Пинского района.

В разгаре сезон абрикосов, можно набрать на варенье — цены от 2 рублей за килограмм, покрасивее — 3,90−4,50 рубля.

А вот сезон ягод близится к концу, они уже заметно мельче, но выбор все еще хороший.

Цены на овощи:

Кабачки — 1 руб./кг

Баклажаны — от 2,50 руб./кг

Томаты — от 2,50 руб./кг

Перец болгарский — от 1,90 руб./кг

Свекла — 3−3,5 руб./кг

Морковь — 3−3,5 руб./кг

Капуста — 2 руб./кг

Огурцы — от 2,5 руб./кг, домашние — 4−6 руб./кг

Картофель мелкий молодой — 1−1,6 руб./кг, крупный — 2−3 руб./кг

Кукуруза — 5−7,50 руб./кг

Капуста цветная — 8 руб./кг

Фасоль спаржевая зеленая — 10 руб./кг

Брокколи — 15 руб./кг

Петрушка — 1,50 руб./пучок

Укроп — 2 руб./пучок

Базилик — 5 руб./пучок

Фрукты:

Абрикосы — от 2 руб./кг

Виноград узбекский синий и зеленый — 7 руб./кг, «дамские пальчики» — 9,90 руб./кг

Персики — 9,90 руб./кг

Чернослив — 5,90 руб./кг

Арбузы (Казахстан) — от 1,90 руб./кг

Дыни — 2,50−6 руб./кг

Груши прошлогодние — 4,90 руб./кг, домашние «просто Мария» — 8 руб./кг

Яблоки «белый налив» мелкие — 5 руб./кг, «штрифель» — 8 руб./кг, «розовый налив» крупные — 10 руб./кг

