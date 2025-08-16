На Аляске договорились договариваться

На Аляске договорились договариваться3
16.08.2025, 20:59
Что это значит?
Отказ от обеда — лучше всего характеризует то, что было на Аляске. Шанс, который мы имели в завершение войны, разбился о Рюриков, половцев и австрийских штабов. Итак, что дальше?
Страхи (истерия) многих украинцев о том, что Трамп нас сдаст, оказались, мягко говоря, преувеличенными. Стоит сразу отметить: эксперты, которые разгоняли эту истерию, сегодня придумают массу новых страшилок, но факт остается фактом — нас никто не сдал.
Российская идея бизнес-соглашения в обмен на территории, похоже, не сработала. Стороны договорились продолжить диалог, но его потенциальная результативность резко уменьшается. Путин, похоже, выторговал себе немного времени. Но он проиграл самое главное — мобильность. Он резко сузил себе поле для маневров и де-факто стремительно падает в объятия Китая. От технологического вассалитета он ускоряет движение в сторону политического вассалитета.
Судя по всему, переговоры низшего уровня еще продолжатся, но они, похоже, имеют немного шансов на логическое завершение. Если в течение двух месяцев не будут достигнуты какие-либо результаты (вероятность низкая), мы перейдем в следующую стадию: вопрос войны будет решаться в ходе переговоров Китай — США. Иными словами, новое переговорное окно возможностей откроется не раньше конца года, а реально — весной 2026 года.
Для нас теперь есть два главных вопроса: объявит ли Путин мобилизацию осенью (вероятность — выше 50%) и как будет сверстан российский бюджет-2026? У Путина есть две опции: увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и «социалке» или оставить расходы на уровне 2025 года. От этого будут зависеть возможности российского ВПК и армии.
Санкции против Индии начнут работать, и Путин уже к концу года столкнется с утратой трети нефтяных доходов (проще говоря, вторичные санкции будут влиять на экономику РФ).
