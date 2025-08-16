На Аляске договорились договариваться 3 Вадим Денисенко

16.08.2025, 20:59

2,328

Вадим Денисенко

Что это значит?

Отказ от обеда — лучше всего характеризует то, что было на Аляске. Шанс, который мы имели в завершение войны, разбился о Рюриков, половцев и австрийских штабов. Итак, что дальше?

Страхи (истерия) многих украинцев о том, что Трамп нас сдаст, оказались, мягко говоря, преувеличенными. Стоит сразу отметить: эксперты, которые разгоняли эту истерию, сегодня придумают массу новых страшилок, но факт остается фактом — нас никто не сдал.

Российская идея бизнес-соглашения в обмен на территории, похоже, не сработала. Стороны договорились продолжить диалог, но его потенциальная результативность резко уменьшается. Путин, похоже, выторговал себе немного времени. Но он проиграл самое главное — мобильность. Он резко сузил себе поле для маневров и де-факто стремительно падает в объятия Китая. От технологического вассалитета он ускоряет движение в сторону политического вассалитета.

Судя по всему, переговоры низшего уровня еще продолжатся, но они, похоже, имеют немного шансов на логическое завершение. Если в течение двух месяцев не будут достигнуты какие-либо результаты (вероятность низкая), мы перейдем в следующую стадию: вопрос войны будет решаться в ходе переговоров Китай — США. Иными словами, новое переговорное окно возможностей откроется не раньше конца года, а реально — весной 2026 года.

Для нас теперь есть два главных вопроса: объявит ли Путин мобилизацию осенью (вероятность — выше 50%) и как будет сверстан российский бюджет-2026? У Путина есть две опции: увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и «социалке» или оставить расходы на уровне 2025 года. От этого будут зависеть возможности российского ВПК и армии.

Санкции против Индии начнут работать, и Путин уже к концу года столкнется с утратой трети нефтяных доходов (проще говоря, вторичные санкции будут влиять на экономику РФ).

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com