«Горящих туров в этом году нет и не будет»

Отдых на море стал для белорусов дороже.

Август — последний месяц лета и начало бархатного сезона, когда отдых на пляже, экскурсии и просто прогулки по красивым местам становятся особенно комфортными. Одни доверяют только проверенным курортам, других привлекают новые направления для отдыха. В этом сезоне на выбор влияет не только погода, но и цены: спрос растет, предложения меняются, а некоторые направления неожиданно становятся хитами. Myfin.by узнал у представителей турфирм, куда белорусы едут отдыхать в конце лета и осенью, а также во сколько обойдется путешествие.

Анна Стемплевская, директор турагентства «А»:

«Безусловными фаворитами августа 2025 остаются проверенные временем направления: Турция, ОАЭ, Египет. Также заметно вырос спрос на экзотику: Вьетнам, Мальдивы и Китай прочно вошли в топ запросов белорусских туристов.

Особенно большими темпами растет спрос на Китай (остров Хайнань) из-за анонса прямых рейсов из Минска, которые стартуют с 8 октября. Это, можно сказать, главное изменение 2025 года».

Лидерство по объему продаж уверенно держит Турция — тур на двоих на 7 ночей в хорошем 4-5* отеле по системе «все включено» сейчас обходится в среднем в 3 000 евро (в белорусских рублях по курсу туристического оператора). На втором месте — ОАЭ с ценником около 2 800$ по курсу за аналогичный тур. Замыкает тройку Египет, где стоимость недельного отдыха для двоих в хорошем отеле выйдет около 2 900$.

«Подавляющее большинство белорусских туристов в августе ищут солнце и море. Около 90% бронирований приходятся именно на пляжный отдых.

Это объяснимо: после рабочего года и в период летних каникул семьи и пары стремятся к расслабленному отдыху у моря. Но с каждым годом мы видим, что интерес к комбинированным и нестандартным турам растет, что нас очень радует».

В августе снижения цен ждать не приходится. Наоборот, выбор отелей и цен резко сужается из-за высокого спроса.

«Например, в Турции на популярные даты еще могут быть авиабилеты, но свободных номеров в хороших отелях уже очень мало или вообще нет, они распроданы заранее. В целом динамика цен неоднородна. Некоторые отели подорожали незначительно, другие существенно.

Для наглядности возьмем популярный семейный отель Crystal Flora Beach Resort 5* в Кемере. В августе 2024 года недельный тур для семьи из 2 взрослых и ребенка стоил около 3 500 евро по курсу. В этом году за тот же тур в те же даты нужно заплатить уже 3 900 евро, что иллюстрирует общий тренд на подорожание».

В целом тренд на рост среднего чека продолжает укрепляться. Белорусские туристы стали более уверенно планировать дальние путешествия. Существенно вырос спрос на премиальные направления вроде Мальдив, Сейшельских островов и Филиппин, что подтверждает сдвиг в сторону более дорогого сегмента.

Раннее бронирование окончательно закрепилось как главная стратегия белорусских туристов, особенно для ключевого направления — Турции.

«Потребители хорошо усвоили, что бронь тура зимой на лето или осень позволяет сэкономить значительную сумму (в большинстве случаев на среднем и вип-сегменте экономия составила от 500 евро и более за тур). Особенно приятные цены на лето отели и наши партнеры дают к «Черной пятнице», которая проходит в конце ноября».

По словам Анны, надеяться на классические горящие туры (очень дешевые) в августе (пиковом месяце сезона) не приходится. Небольшие скидки могут появляться только на самый конец августа, когда семьи готовят детей к школе, и начало сентября. Тогда спрос, естественно, снижается.

«Тем не менее, даже за несколько дней до вылета предложения есть, но скидочными назвать их сложно:

Турция: экономичный отель 3* на неделю в середине августа может стоить от 2 000 евро, это далеко не «горячая» цена.

ОАЭ: на ближайшие даты туры в Эмираты практически недоступны из-за полного отсутствия авиабилетов.

Египет: самые бюджетные варианты стартуют от 2 000$, но это будут довольно скромные по уровню отели.

Еще одна из особенностей 2025 года — заметный сдвиг спроса внутри ОАЭ. Если раньше в центре внимания был исключительно Дубай, то теперь туристы все чаще выбирают другие эмираты: Фуджейру и Рас-эль-Хайму.

«Там предлагают качественный пляжный отдых по системе «все включено» зачастую по более привлекательным ценам, чем Дубай, что стало отличной альтернативой.

Но для тех, кто хочет увидеть достопримечательности Дубая и комфортно отдохнуть на море, мы предлагаем комбинировать. Например, брать 2-3 ночи в отелях Дубая, а затем переезжать на более спокойные морские курорты».

«Курорты Грузии, Азербайджана и Дагестана будут набирать популярность»

Юрий Сурков, директор Travel House:

«Сейчас на пике популярности Турция, Грузия, ОАЭ. В Грузию до конца лета почти не осталось авиабилетов, да и в отелях тоже мест нет.

На это повлияло несколько факторов. Во-первых, относительно доступные цены. Отдых на 7 ночей на двоих обойдется примерно в 1600 у. е. (по курсу, установленному на дату оплаты) на двоих. Во-вторых, страна действительно гостеприимная, с богатой культурой, природой и вкусной кухней. Да и лететь недалеко, что немаловажно сейчас».

Кроме привычных Турции и Грузии, в этом сезоне белорусы «распробовали» побережье Каспийского моря. Поэтому туры в Азербайджан и Дагестан стали спрашивать все чаще.

«Это, можно сказать, новый тренд сезона. Цена демократичная, лететь недалеко, виза не нужна. Для сравнения: цена также 1 600 у. е. на двоих за 7 ночей. Неизвестно, когда у нас сократится время перелета в Турцию. Поэтому, я думаю, эти курорты будут только набирать популярность. Но, правда, отели там не слишком: в некоторых из них номерной фонд давно требует обновления.

Также сейчас активно бронируется отдых на осень-зиму, в том числе новые направления с прямым перелетом от «Белавиа» на новых дальнемагистральных Airbus 330-200 в Китай, на остров Хайнань, и во Вьетнам, на остров Фукуок».

Цены, по словам эксперта, в этом году стали ниже примерно на 10 %. Но касается это только Турции.

«В последние годы турецкие отельеры сильно завысили тарифы на отели. И как итог — заполнялись медленно. Поэтому им пришлось пойти на уступки, чтобы поддержать загрузку из-за снижения спроса».

Тем не менее, белорусские туроператоры сейчас не страдают от недостатка работы.

«Отложенный спрос на отдых тянулся еще с ковидного 2020 года. В 2021-м цены на поездки сильно выросли, а многие по-прежнему не чувствовали себя в безопасности, поэтому мало кто отваживался отправиться в отпуск. В 2022-м путешествия снова откладывались — уже по причине изменения международной геополитической ситуации. В 2023 году также большинство людей ждали определенности. И вот спустя четыре-пять лет многие все же решили полететь отдыхать. Сейчас отложенного спроса уже нет, мы работаем в обычном режиме. При этом дефицита клиентов не ощущаем».

Лайфхак от директора турагентства для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом, но по более низкой цене:

«Сейчас в Эмиратах и Катаре не сезон, поэтому арабские отельеры предлагают сниженные тарифы — в среднем на 40-50% меньше обычных цен. Это значит отдых, который в сезон с перелетом обходится в 6000 у. е., сейчас стоит 3000-3500 у. е.

Это отличная возможность насладиться уровнем сервиса, который в другое время был бы недоступен по бюджету. Кондиционирование в отелях и вообще во всех общественных зданиях подключено к централизованной системе, как у нас отопление, поэтому, несмотря на жару, там всегда комфортно».

Альтернатива ОАЭ — Катар, который также сейчас на пике популярности. По этому направлению можно даже сорвать горящий тур.

«На горящие туры еще можно найти по одному-двум местам в самолете, и стоимость за двоих выходит ниже обычного — от 1 500 у. е. Да, жарко, но, как и в Эмиратах, везде работает кондиционирование. Страна чистая, ухоженная — очень приятное направление для отдыха.

Египет по-прежнему остается популярным: здесь тоже жарко, но благодаря невысокой влажности переносится жара значительно легче».

«Турция стала для белорусов почти «дачей»»

Юлия Манцевич, специалист по туризму, турагентство Coral Travel на Грушевке:

«На август по-прежнему сохраняется приоритет по трем направлениям: Турция, Египет и Арабские Эмираты. Эти три страны продолжают лидировать, причем Турция значительно опережает Египет и Эмираты — почти в три раза.

Египет и ОАЭ держатся примерно на одном уровне. И это вполне закономерно: в Турции наиболее комфортный температурный режим. Наши туристы не любят резких климатических изменений. В Египте и Эмиратах сейчас очень жарко, активность солнца высокая. Не все готовы к такому.

И во-вторых, Турция уже давно стала для белорусов почти «дачей». Это русифицированное направление, где легко общаться. Отдых для себя там найдут туристы всех поколений».

Что касается цен, то, по словам эксперта, отдых для белорусов стал дороже.

«Самый бюджетный тур в Турцию на двоих от семи ночей стоит от 1500 евро (по курсу Нацбанка). Это минимум. А дальше — сколько позволяет фантазия и кошелек. Есть туры и на 30 тысяч долларов, и выше.

Сейчас хорошие отели уже давно заполнены. Цены выросли примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. И рост не только по билетам, а по полной стоимости тура. Связано это с экономическим кризисом в самой Турции, что отразилось на ценах».

Из новых направлений в этом году — Китай. Первые рейсы из Минска уже почти полностью распроданы, хотя полеты начнутся только в октябре.

Есть небольшое количество туров на Мальдивы. Хотя это не самый активный сезон, но желающие сэкономить летят отдыхать в августе-сентябре.

«Также есть немного бронирований на Шри-Ланку, Кубу. Но цены на эти направления не самые бюджетные. Что касается Грузии, она активно распродавалась на раннем бронировании. Сейчас туры стоят примерно столько же, как в Турцию. При этом отдых в Грузии, как правило, только «на завтраках», а в Турции «все включено». Все больший интерес вызывают Катар и Оман. Не отстают Азербайджан, страны Азии.

Но многие пока только консультируются — есть эффект отложенного спроса. Люди ждут отзывов, рекомендаций от знакомых и уже в следующем сезоне будут готовы бронировать».

Несмотря на рост цен, желающих отдохнуть меньше не стало. Белорусы как отдыхали, так и продолжают отдыхать.

«Особенно порадовало, что многие начали заранее бронировать туры по акциям. Кто активно искал — тот нашел хорошие варианты. Плюс все больше туристов выходят из зоны комфорта и интересуются новыми направлениями, приходят на консультации.

Горящих туров в этом году нет и не будет, — отмечает Юлия.

— Билеты с вылетом из Минска распроданы. Горящие туры возможны только из Москвы. Турция распродана до конца месяца, Грузии почти нет до сентября, Эмираты и Египет — тоже на паузе. Мы хорошо поработали в начале сезона — зимой, весной, по раннему бронированию.

Спрос есть, и белорусские туроператоры даже не справляются с нагрузкой. Многие звонили весной и говорили: «Мы никуда не поедем, будем отдыхать в Беларуси». А теперь звонят со словами: «А можно на солнышко?» Погода не радует, дети хотят солнца, и люди пересматривают свои планы».

