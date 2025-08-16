закрыть
16 августа 2025, суббота, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Эфиопии нашли зубы нового вида австралопитеков

1
  • 16.08.2025, 21:29
В Эфиопии нашли зубы нового вида австралопитеков

Они жили бок о бок с древними людьми.

Археологи в Эфиопии обнаружили 13 ископаемых зубов возрастом 2,8–2,6 млн лет, принадлежавших новому виду австралопитеков и ранним представителям рода Homo. Находка свидетельствует, что различные линии гоминин сосуществовали в Восточной Африке, опровергая представление о линейной эволюции человека, пишет «Хайтек».

Ископаемые останки нашли на археологическом участке Леди-Герару на северо-востоке Эфиопии. Десять зубов относятся к роду Australopithecus — той же группе, что и знаменитая «Люси» (A. afarensis), но отличаются от известных видов A. afarensis и A. garhi.

Оставшиеся три зуба принадлежат к роду Homo, включающему современных людей. Это показывает, что Australopithecus и ранние Homo сосуществовали как две отдельные линии в регионе Афар до 2,5 млн лет назад, пишут авторы исследования.

Датирование провели по слоям вулканического пепла, залегающим выше и ниже находок. Возраст зубов австралопитека составил около 2,63 млн лет, двух зубов Homo — 2,59 млн лет, а еще одного зуба Homo — примерно 2,78 млн лет.

Открытие показывает, что 3–2,5 млн лет назад Восточную Африку населяли как минимум четыре линии гоминин: ранний Homo, A. garhi, недавно идентифицированный австралопитек из Леди-Герару и Paranthropus. В то же время A. africanus жил в Южной Африке, а виды Paranthropus — на территориях современных Кении, Танзании и юга Эфиопии.

Эти данные опровергают устоявшееся представление о постепенном, линейном переходе от обезьяноподобных предков к человеку. Эволюционная история скорее напоминает куст с множеством ветвей, многие из которых со временем вымерли.

Ученые хотят понять, как разные виды гоминин делили одну территорию. У современных человекообразных обезьян, таких как шимпанзе и гориллы, ареалы обычно не пересекаются. Чтобы разобраться, исследователи планируют изучить состав зубной эмали, чтобы выяснить рацион каждого вида и определить, конкурировали ли они за пищу или занимали разные экологические ниши.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина