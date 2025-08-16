В Эфиопии нашли зубы нового вида австралопитеков 1 16.08.2025, 21:29

Они жили бок о бок с древними людьми.

Археологи в Эфиопии обнаружили 13 ископаемых зубов возрастом 2,8–2,6 млн лет, принадлежавших новому виду австралопитеков и ранним представителям рода Homo. Находка свидетельствует, что различные линии гоминин сосуществовали в Восточной Африке, опровергая представление о линейной эволюции человека, пишет «Хайтек».

Ископаемые останки нашли на археологическом участке Леди-Герару на северо-востоке Эфиопии. Десять зубов относятся к роду Australopithecus — той же группе, что и знаменитая «Люси» (A. afarensis), но отличаются от известных видов A. afarensis и A. garhi.

Оставшиеся три зуба принадлежат к роду Homo, включающему современных людей. Это показывает, что Australopithecus и ранние Homo сосуществовали как две отдельные линии в регионе Афар до 2,5 млн лет назад, пишут авторы исследования.

Датирование провели по слоям вулканического пепла, залегающим выше и ниже находок. Возраст зубов австралопитека составил около 2,63 млн лет, двух зубов Homo — 2,59 млн лет, а еще одного зуба Homo — примерно 2,78 млн лет.

Открытие показывает, что 3–2,5 млн лет назад Восточную Африку населяли как минимум четыре линии гоминин: ранний Homo, A. garhi, недавно идентифицированный австралопитек из Леди-Герару и Paranthropus. В то же время A. africanus жил в Южной Африке, а виды Paranthropus — на территориях современных Кении, Танзании и юга Эфиопии.

Эти данные опровергают устоявшееся представление о постепенном, линейном переходе от обезьяноподобных предков к человеку. Эволюционная история скорее напоминает куст с множеством ветвей, многие из которых со временем вымерли.

Ученые хотят понять, как разные виды гоминин делили одну территорию. У современных человекообразных обезьян, таких как шимпанзе и гориллы, ареалы обычно не пересекаются. Чтобы разобраться, исследователи планируют изучить состав зубной эмали, чтобы выяснить рацион каждого вида и определить, конкурировали ли они за пищу или занимали разные экологические ниши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com