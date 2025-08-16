закрыть
16 августа 2025, суббота, 23:40
Духовник Трампа раскритиковал его за встречу с Путиным

  • 16.08.2025, 22:25
  • 3,150
Духовник Трампа раскритиковал его за встречу с Путиным
Марк Бернс и Дональд Трамп

Америка должна стать на сторону правды и справедливости.

Вероятный духовник президента США Дональда Трампа, американский христианский проповедник Марк Бернс в социальной сети Х 16 мая подверг критике поведение главы Белого дома во время саммита с российским диктатором Путиным.

Он заявил, что Америка должна стать на сторону правды и справедливости и назвал встречу лидеров «критическим моментом» для США и «мировой борьбы за свободу».

«Это не время для пустых жестов. Это время для смелого лидерства. Мир достигается не путем подавления жертв или вознаграждения агрессии. Он приходит через твердое соблюдение принципов», – написал Бернс.

Проповедник подчеркнул, что Украина многократно соглашалась на прекращение огня, в отличие от страны-агрессора России, которая нарушает эти договоренности и продолжает эскалацию насилия.

«Невинные семьи уничтожаются. Теряются жизни. […] Мы не служим богу путаницы. Мы служим Богу справедливости, а справедливость требует, чтобы мы стояли с Украиной и говорили правду власти», – отметил Бернс.

