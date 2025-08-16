закрыть
СМИ назвали главную цель поездки Зеленского в Вашингтон

2
  • 16.08.2025, 22:41
  • 2,584
Владимир Зеленский

Встреча намечена на 18 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает отказ президента США Дональда Трампа от достижения прекращения огня до мирного соглашения и обратится за разъяснением во время поездки в Вашингтон. Об этом 16 августа пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп на Аляске встретился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным, однако о прекращении огня в Украине стороны не договорились. По словам главы Белого дома, Вашингтон и Москва предпочитают не временное перемирие, а полное достижение мира, о чем он во время телефонного разговора проинформировал Зеленского. Тогда же он пригласил Зеленского в Вашингтон 18 августа.

По данным NYT, во время визита в США Зеленский будет стремиться к четкости относительно предложения Трампа о мире.

Проинформированный чиновник рассказал, что Украина не понимает, почему Трамп вдруг отказался от требования о том, чтобы переговорам предшествовало прекращение огня, а также какие гарантии безопасности могут предоставить ей партнеры по НАТО.

