СМИ назвали главную цель поездки Зеленского в Вашингтон 2 16.08.2025, 22:41

2,584

Владимир Зеленский

Встреча намечена на 18 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает отказ президента США Дональда Трампа от достижения прекращения огня до мирного соглашения и обратится за разъяснением во время поездки в Вашингтон. Об этом 16 августа пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп на Аляске встретился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным, однако о прекращении огня в Украине стороны не договорились. По словам главы Белого дома, Вашингтон и Москва предпочитают не временное перемирие, а полное достижение мира, о чем он во время телефонного разговора проинформировал Зеленского. Тогда же он пригласил Зеленского в Вашингтон 18 августа.

По данным NYT, во время визита в США Зеленский будет стремиться к четкости относительно предложения Трампа о мире.

Проинформированный чиновник рассказал, что Украина не понимает, почему Трамп вдруг отказался от требования о том, чтобы переговорам предшествовало прекращение огня, а также какие гарантии безопасности могут предоставить ей партнеры по НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com