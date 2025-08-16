10-летняя британка победила шахматного гроссмейстера 16.08.2025, 22:49

Бодхана Шиванандан

Это рекорд.

Десятилетняя девочка из Лондона Бодхана Шиванандан стала самой молодой шахматисткой, которая когда-либо побеждала гроссмейстера. Она получила второй по значимости шахматный титул — международного мастера, сообщает CNN.

Победу Бодхана одержала в финале чемпионата Великобритании, обыграв 60-летнего Пита Уэллса. По информации Международной федерации шахмат, она побила прежний рекорд, установленный американкой Кариссой Йип в 2019 году.

В прошлом году девочка стала самой молодой представительницей Англии на международных соревнованиях в любом виде спорта, участвуя в Шахматной олимпиаде в Венгрии.

Отец Бодханы, Сива, признается, что не знает, откуда у дочери такой талант, так как ни он сам, ни ее мать не умели хорошо играть в шахматы. Девочка впервые начала играть во время пандемии COVID-19 в пять лет, увидев шахматную доску в сумке друга отца.

Бодхана говорит, что шахматы помогают ей хорошо себя чувствовать и развивать другие навыки, например, математику. Она мечтает достичь высшего для шахматистов титула — гроссмейстера.

Международный мастер Малькольм Пейн отмечает, что девочка скромная, но она прекрасно играет в шахматы и имеет все шансы стать гроссмейстером или даже чемпионкой мира среди женщин.

