Названы самые популярные литературные произведения у белорусов
- 16.08.2025, 22:55
Классика на века.
О литературных предпочтениях современных белорусов рассказал БЕЛТА генеральный директор ОАО «Белкнига» Владимир Матусевич.
По словам Владимира Матусевича, среди белорусских читателей наблюдается устойчивый интерес к проверенной временем классике на белорусском языке.
В числе лидеров по-прежнему «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Караткевича, «Палеская хроніка» Ивана Мележа, а также произведениям Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича и Василя Быкова.