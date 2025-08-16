Названы самые популярные литературные произведения у белорусов 16.08.2025, 22:55

Классика на века.

О литературных предпочтениях современных белорусов рассказал БЕЛТА генеральный директор ОАО «Белкнига» Владимир Матусевич.

По словам Владимира Матусевича, среди белорусских читателей наблюдается устойчивый интерес к проверенной временем классике на белорусском языке.

В числе лидеров по-прежнему «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Караткевича, «Палеская хроніка» Ивана Мележа, а также произведениям Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича и Василя Быкова.

