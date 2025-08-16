закрыть
16 августа 2025, суббота, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые популярные литературные произведения у белорусов

  • 16.08.2025, 22:55
Названы самые популярные литературные произведения у белорусов

Классика на века.

О литературных предпочтениях современных белорусов рассказал БЕЛТА генеральный директор ОАО «Белкнига» Владимир Матусевич.

По словам Владимира Матусевича, среди белорусских читателей наблюдается устойчивый интерес к проверенной временем классике на белорусском языке.

В числе лидеров по-прежнему «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Караткевича, «Палеская хроніка» Ивана Мележа, а также произведениям Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича и Василя Быкова.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина