СМИ узнало, что еще, кроме территорий, хочет получить Путин 17.08.2025, 3:22

На встрече с Трампом речь шла и о РПЦ.

Российский диктатор Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа просил не только контроль над Донбассом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что глава Кремля не отказался от намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей в обмен на отказ от попыток захватить части неподконтрольных агрессору Херсонской и Запорожской областей.

Собеседники NYT сообщили, что кроме земель Путин также настаивал на официальном статусе для русского языка в Украине и «гарантиях безопасности» для Русской православной церкви (РПЦ).

Издание отмечает, что вероятные территориальные уступки Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа. По словам источников, Трамп считает, что между Украиной и РФ можно заключить скорый мирный договор, если Зеленский согласится отдать Путину Донбасс, включая подконтрольные украинскому правительству территории. Впрочем, украинский президент неоднократно заявлял, что Украина не будет отдавать свои земли оккупантам.

Будут ли говорить президенты США и Украины во время встречи о русском языке, церкви и других желаниях Путина, в статье об этом речь не идет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com