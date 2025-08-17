Что украинцы думают о саммите на Аляске 17.08.2025, 4:55

Действия Трампа назвали предательством.

Российский диктатор Владимир Путин требовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской областей как условие о прекращении войны со стороны РФ, однако он сказал Трампу, что заморозит остальную часть линии фронта, если его основные требования будут выполнены. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех человек, которые знакомы с этим вопросом.

«Это удар в спину», – отметил для FT высокопоставленный украинский чиновник, комментируя изменение позиции президента США.

Другой украинский чиновник подчеркнул:

«Он просто хочет быстрого соглашения».

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко одним словом подытожил результаты саммита Трампа и Путина для своей страны – «ужасные».

«Похоже, Трамп присоединился к Путину, и они оба могут начать заставлять нас принять мирный договор, что на самом деле означает капитуляцию Украины. Вся идея саммита, как нам объяснили Трамп и Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. И если он отклонит это предложение, для него будут серьезные последствия. Путин отклонил это, предложив взамен прекращение огня как мирный договор, и мы не видим от Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях», – отметил политик.

