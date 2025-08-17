закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 5:42
ИИ может создать первого «единорога», управляемого одним человеком

  • 17.08.2025, 5:33
ИИ может создать первого «единорога», управляемого одним человеком
Иллюстрация: Erik Carter

Технология позволяет предпринимателям начинать и развивать бизнес самостоятельно.

В Кремниевой долине обсуждают новый феномен — «солопренеров», предпринимателей, которые создают и развивают компании в одиночку благодаря генеративному искусственному интеллекту. Эксперты уже спорят, кто первым построит так фирму с оценкой выше $1 млрд, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Пример — британка Сара Гвилльям, не имеющая опыта в информационных технологиях, со своим стартапом Solace для помощи людям в организации похорон и решении дел после смерти близких. Ее поддержал ИИ-инкубатор Audos, предоставивший инструменты для разработки продукта, маркетинга и администрирования — без найма персонала.

По словам сооснователя Audos Хенрика Верделина, ИИ стал следующим этапом «демократизации» бизнеса после облачных технологий: теперь не нужно уметь кодить или работать в Photoshop. Harvard Business School уже обучает топ-менеджеров запускать компании за 90 минут с помощью генеративного ИИ.

Тенденция подогревается и экономическими факторами: в эпоху дорогих денег стартапы откладывают найм сотрудников, а гордость вызывает минимальный штат. Так, AI-компания Base44 была продана Wix за $80 млн, имея всего восемь работников.

Однако риски велики. ИИ-агенты пока далеки от совершенства. Они могут ошибаться, «галлюцинировать» и упускать прибыль. К тому же технологию контролируют гиганты вроде Microsoft, Amazon и Google, которые могут быстро копировать удачные идеи.

