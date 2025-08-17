ИИ может создать первого «единорога», управляемого одним человеком 17.08.2025, 5:33

Иллюстрация: Erik Carter

Технология позволяет предпринимателям начинать и развивать бизнес самостоятельно.

В Кремниевой долине обсуждают новый феномен — «солопренеров», предпринимателей, которые создают и развивают компании в одиночку благодаря генеративному искусственному интеллекту. Эксперты уже спорят, кто первым построит так фирму с оценкой выше $1 млрд, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Пример — британка Сара Гвилльям, не имеющая опыта в информационных технологиях, со своим стартапом Solace для помощи людям в организации похорон и решении дел после смерти близких. Ее поддержал ИИ-инкубатор Audos, предоставивший инструменты для разработки продукта, маркетинга и администрирования — без найма персонала.

По словам сооснователя Audos Хенрика Верделина, ИИ стал следующим этапом «демократизации» бизнеса после облачных технологий: теперь не нужно уметь кодить или работать в Photoshop. Harvard Business School уже обучает топ-менеджеров запускать компании за 90 минут с помощью генеративного ИИ.

Тенденция подогревается и экономическими факторами: в эпоху дорогих денег стартапы откладывают найм сотрудников, а гордость вызывает минимальный штат. Так, AI-компания Base44 была продана Wix за $80 млн, имея всего восемь работников.

Однако риски велики. ИИ-агенты пока далеки от совершенства. Они могут ошибаться, «галлюцинировать» и упускать прибыль. К тому же технологию контролируют гиганты вроде Microsoft, Amazon и Google, которые могут быстро копировать удачные идеи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com