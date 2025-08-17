Трамп хочет встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа
- 17.08.2025, 6:00
Об этом американский президент заявил украинскому коллеге.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести трехсторонний саммит с руководителем Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже через неделю после переговоров на Аляске. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух собеседников.
По их данным, во время телефонного разговора с Зеленским и партнерами Трамп заявил, что хочет провести такую встречу быстро, уже 22 августа.
Диктатор РФ публично не подтверждал свое участие во встрече с Зеленским и Трампом. Президент Украины 12 августа, до саммита на Аляске, заявлял, что переговоры в трехстороннем формате будут, но он пока не знает дату.