Москву охватил огненный апокалипсис

Пламя уничтожает склады и заведения питания.

Масштабный пожар охватил территорию возле станции Щербинка в Москве. По предварительной информации, огонь уничтожает склады, кафе и пекарню, а также перекинулся на соседние здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В ночь на 17 августа в Москве произошел масштабный пожар возле станции Щербинка. По данным оперативных служб, площадь пожара уже составила около 600 квадратных метров.

На месте происшествия работают несколько подразделений пожарной охраны. Причины возгорания сейчас выясняются, также ведется проверка информации о возможных пострадавших.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, инцидент случился на Люблинской улице, дом 10.

Очевидцы сообщают о густом дыме и сильном задымлении в районе пожара. На кадрах можно увидеть, что огонь очень сильный и охватил большую площадь.

Спасательные службы работают на пределе возможностей, пытаясь локализовать пламя и не допустить его распространения на жилые дома и критически важные объекты инфраструктуры.

Местные власти призвали граждан воздержаться от прохода вблизи эпицентра пожара и внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

