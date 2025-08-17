Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом

Зеленский раскрыл, о чем планирует говорить с Трампом1
- 17.08.2025, 8:08
- 4,094
После координации с международными партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в этот понедельник.
«Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию», - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что отсутствие воли у России даже к выполнению простого приказа о прекращении ударов может потребовать значительных усилий, чтобы заставить ее к большему - мирному сосуществованию с соседями в течение десятилетий.
«Но все вместе работаем ради мира и безопасности», - добавил президент.
Зеленский также сообщил, что в течение дня происходила координация с международными партнерами.
По его словам, в графике уже запланированы новые разговоры, а в понедельник должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Он планирует обсудить все детали по завершению убийств и по завершению войны.
«Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают», - подчеркнул он.