«Путин реально умолял Трампа об этом» 1 17.08.2025, 8:38

9,214

Александр Мусиенко

Что же собственно произошло на Аляске?

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Путин просил Трампа повлиять на Зеленского, чтобы тот согласился пойти на территориальные уступки, поскольку захватить желаемые области военным путем российским оккупантам не удается.

Об этом Александр Мусиенко сообщил на своем YouTube-канале.

Свое очередное аналитическое видео военный эксперт начал так: «Пора подбить итоги. Что же собственно произошло на Аляске? Почему Путин строил гримасы? Почему он местами вел себя неадекватно? Как была постелена красная дорожка? Что сказали мировые медиа по итогам встречи? Почему Трамп и Путин отказались от пресс-конференции и ответов на вопросы? Уже есть довольно интересные инсайды, которые будут озвучены тут, возможно, впервые относительно того, что происходило на полях встречи».

Затем Александр Мусиенко объяснил, что на самом деле произошло на Аляске: «Чего хотел Путин? Почему он реально умолял Трампа, потому что согласно тем данным, которые у меня имеются, Путин реально умолял и просил Трампа о помощи, чтобы американский президент повлиял на Зеленского, на украинскую позицию».

«В общем, его нервирует украинское лидерство, нервирует непоколебимость президента Зеленского, нервирует то, как мужественно и героически держится украинский народ и не дает никаких шансов России и российскому диктатору и создает проблемы, с которыми столкнулся враг на Донетчине, не имея возможности захватить этот регион силовым путем, поэтому Путин умолял и просил американского президента Трампа, чтобы он повлиял, чтобы непоколебимость Зеленского изменилась и чтобы Украина была готова к уступкам и непопулярным компромиссам, но этому не бывать. Это в который раз подтвердил и президент Украины, а европейцы сказали, что вопрос территорий - это исключительно вопрос Украины», - подытожил военный эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com