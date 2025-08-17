закрыть
Пациент на приеме у врачей негативно высказался о Лукашенко

8
  • 17.08.2025, 8:51
  • 6,488
Пациент на приеме у врачей негативно высказался о Лукашенко

Стало известно продолжение истории.

Для одного из жителей Узды посещение райбольницы закончилось неприятностями. Как пишет местное издание «Чырвоная зорка», в учреждении здравоохранения «недовольный гражданин негативно и оскорбительно» высказался в адрес Александра Лукашенко. В итоге попал под «уголовку».

Точную дату инцидента «Чырвоная зорка» не называет. По информации райгазеты, пациент находился в приемном отделении ЦРБ, где и стал «негативно и оскорбительно» говорить об Александре Лукашенко. Сотрудники милиции, которые здесь работали, сделали мужчине несколько замечаний, однако он на них «никак не реагировал».

— Правоохранители задержали недовольного жизнью мужчину, — пишет районка.

Местный житель оказался за решеткой. Узденский РОСК завел уголовное дело. ЕГо действия квалифицировали по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление президента Республики Беларусь). Теперь ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Был ли суд, не сообщается.

