17 августа 2025, воскресенье
Такой завтрак любила его первая жена: что ест по утрам король Чарльз

  17.08.2025
Монарх стал отказываться от слишком питательных блюд.

СМИ рассказывали, что король Великобритании Чарльз очень привередлив в том, что ему подают на стол к завтраку или ужину.

Монарх любит есть яйца всмятку, которые богаты витаминами группы В, холином, витамином D и полезными жирами, которые поддерживают здоровье мозга, уровень энергии и гормональную функцию.

Но также известно, что король Чарльз стал отказываться от слишком питательного завтрака и теперь старается есть что-то полезное, например, овсянку с орехами, фруктами и немного меда, пишет журнал Hello!.

Кстати, овсянку любит есть на завтрак принцесса Уэльская Кейт, а также обожала есть первая жена короля — принцесса Уэльская Диана. А бывший королевский шеф-повар Дарен Макгрейди рассказывал, как он готовил для нее любимую овсянку еще с вечера.

