Такой завтрак любила его первая жена: что ест по утрам король Чарльз

Такой завтрак любила его первая жена: что ест по утрам король Чарльз1
- 17.08.2025, 9:07
Монарх стал отказываться от слишком питательных блюд.
СМИ рассказывали, что король Великобритании Чарльз очень привередлив в том, что ему подают на стол к завтраку или ужину.
Монарх любит есть яйца всмятку, которые богаты витаминами группы В, холином, витамином D и полезными жирами, которые поддерживают здоровье мозга, уровень энергии и гормональную функцию.
Но также известно, что король Чарльз стал отказываться от слишком питательного завтрака и теперь старается есть что-то полезное, например, овсянку с орехами, фруктами и немного меда, пишет журнал Hello!.
Кстати, овсянку любит есть на завтрак принцесса Уэльская Кейт, а также обожала есть первая жена короля — принцесса Уэльская Диана. А бывший королевский шеф-повар Дарен Макгрейди рассказывал, как он готовил для нее любимую овсянку еще с вечера.