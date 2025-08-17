В Беларуси грядут три пенсионных изменения 1 17.08.2025, 9:12

2,886

Некоторые попадут в финансовую ловушку.

В Беларуси в ближайшее время появится несколько пенсионных новшеств. «Зеркало» составило подборку.

Новшество, которое связано с Украиной

Пенсионеры, проживающие в Беларуси и имеющие трудовой стаж в Украине, смогут получать выплаты за этот период, несмотря на денонсацию двустороннего соглашения о пенсиях. Соответствующий указ Александра Лукашенко вступил в силу с 16 августа.

Расходы на выплату пенсий будут обеспечены в пределах ежегодно планируемых средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Напомним, в мае 2023 года Украина вышла из межправительственного соглашения о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. В ноябре того же года действие договора со своей стороны прекратила и Беларусь.

Некоторые получат прибавку

В Беларуси с 1 сентября повысят трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Рост — в среднем на 5%.

При этом поднимать минимальные трудовые и социальные выплаты в следующем месяце не будут. Их пересматривают раз в квартал, в следующий раз — в ноябре.

«По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре этого года составит 980 рублей. Годовое увеличение (сентябрь 2025-го к сентябрю 2024-го) составит 167 рублей, или 20,5%», — сообщали ранее в Минтруда.

При этом в ведомстве обращали внимание на то, что «размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат».

В Беларуси трудовые пенсии получают более 2,3 млн человек, уточнили в ведомстве.

Изменение по отчислениям в Фонд соцзащиты

С 18 августа в Беларуси введут новшество, которое касается зарплат. «При выплате зарплаты ранее установленного срока работодатели одновременно обязаны уплатить обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование», — поясняли ранее в Фонде соцзащиты населения.

«Уплата взносов производится в день фактической выплаты заработной платы за истекший месяц, но не позднее установленного дня данной выплаты, следующего за отчетным кварталом», — поясняли в фонде, как сейчас наниматели совершают отчисления в ФСЗН.

С 18 августа эти взносы надо будет сделать до 20-го числа, если выплаты зарплаты идут позже этой даты. Но если крайний срок по выдаче работникам денег установлен позже 20-го числа месяца, то взносы в ФСЗН все равно нужно сделать до этой даты.

Для работников эти отчисления нанимателей важны для того, чтобы у них формировался страховой стаж — он в будущем будет нужен для назначения пенсии. В противном случае можно попасть в финансовую ловушку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com