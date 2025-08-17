Лукашисты придумали новое правило для работодателей 3 17.08.2025, 10:18

4,312

Изменения начнут действовать с завтрашнего дня.

«Начиная с 18 августа 2025 года при получении (перечислении) средств на оплату труда за истекший месяц работодатели представляют в банки платежные инструкции на перечисление взносов или справку, согласованную с органами фонда, о том, что обязательства по перечислению указанных взносов ими исполнены в полном объеме или отсутствуют», — сообщают в ФСЗН.

Получить справку можно будет через личный кабинет на сайте ФСЗН. «Согласование действительно в течение календарного дня для всех выплат, осуществляемых в этот день, без привязки к месяцу, за который они осуществляются», — уточняют в ФСЗН.

Напомним, с 18 августа в Беларуси введут также еще одно новшество, которое касается зарплат. «При выплате зарплаты ранее установленного срока работодатели одновременно обязаны уплатить обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование», — сообщали ранее в ФСЗН.

Для работников взносы в ФСЗН от нанимателей важны для того, чтобы у них формировался страховой стаж — он в будущем будет нужен для назначения пенсии. В противном случае можно попасть в финансовую ловушку.

