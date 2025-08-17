США отправили ядерную подлодку для борьбы с наркокартелями Мексики 17.08.2025, 10:33

В регион направлены также более 4-х тысяч морских пехотинцев.

США решили усилить военное присутствие в водах Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках борьбы с наркокартелями. Минобороны направило в регион более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков, атомную подводную лодку, несколько эсминцев, ракетный крейсер, а также дополнительные разведывательные самолеты P8 Poseidon, сообщили источники CNN в Пентагоне. Переброску военных и техники осуществляют десантные корабли амфибийной группы «Иводзима» (USS Iwo Jima). В миссии участвует 22-я экспедиционная группа морской пехоты. Развертывание проводится в зоне ответственности Южного командования США (SOUTHCOM).

По данным одного из источников, операция носит демонстрационный характер и призвана послать сигнал о готовности США к решительным действиям против наркотеррористических организаций. Другой чиновник заявил, что дополнительные силы «направлены на устранение угроз национальной безопасности», исходящих от картелей. Официальные лица подчеркнули, что при необходимости президент США Дональд Трамп может использовать эти ресурсы для прямых военных мер — такое количество различных средств поражения обеспечивает ему и командованию широкий выбор сценариев. Вместе с тем в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что морпехи не обучены проводить операции по пресечению наркотрафика. Это значит, что им придется во многом полагаться на береговую охрану.

ВМС США объявили о развертывании десантных кораблей USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale и USS San Antonio в составе амфибийной группы 15 августа, однако не уточнили пункт назначения. Усиление присутствия в регионе станет долгосрочным: группа будет находиться в подчинении SOUTHCOM несколько месяцев, добавил собеседник телеканала.

В меморандуме, подписанном министром обороны Питом Хегсетом в начале года, подчеркивалось, что приоритетом вооруженных сил США остается защита страны, включая борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком. В марте американские военные развернули эсминцы возле Мексики для поддержки миссии Северного командования по обеспечению безопасности границ и усиления присутствия США в Западном полушарии.

