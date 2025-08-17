закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 11:06
В Беларуси заметили редкие чечевицеобразные облака

  • 17.08.2025, 10:43
В Беларуси заметили редкие чечевицеобразные облака

Они были похожи на НЛО.

В Воложинском районе Минской области вечером 16 августа сняли довольно редкие облака. Фотографиями и объяснения появились в телеграм-канале о погоде в Беларуси «Метеовайб».

В тг-канале назвали это явлением высококучевыми чечевицеобразными или лентикулярными облаками (Altocumulus lenticularis).

По данным «Метеовайб», они возникают они за счет волновых движений воздуха на высоко расположенных границах инверсий, в частности перед холодными фронтами или фронтами окклюзий.

Образуются такие облака на высоте 3-6 км.

Характерной особенностью облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер.

Кроме того, они настолько необычные, что их часто принимают за НЛО.

