В Беларуси заметили редкие чечевицеобразные облака 17.08.2025, 10:43

Они были похожи на НЛО.

В Воложинском районе Минской области вечером 16 августа сняли довольно редкие облака. Фотографиями и объяснения появились в телеграм-канале о погоде в Беларуси «Метеовайб».

В тг-канале назвали это явлением высококучевыми чечевицеобразными или лентикулярными облаками (Altocumulus lenticularis).

По данным «Метеовайб», они возникают они за счет волновых движений воздуха на высоко расположенных границах инверсий, в частности перед холодными фронтами или фронтами окклюзий.

Образуются такие облака на высоте 3-6 км.

Характерной особенностью облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер.

Кроме того, они настолько необычные, что их часто принимают за НЛО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com