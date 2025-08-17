Украина ввела санкции против двух крупных белорусских компаний 17.08.2025, 10:54

Они предусматривают блокировку активов, ограничения по финансовым операциям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против физлиц и компаний. Среди них оказались в том числе белорусские предприятия.

Под ограничения попали Минский завод шестерен и Минский научно-исследовательский приборостроительный институт (МНИПИ). Санкции среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничения по финансовым операциям.

Как сообщает «РБК-Украина», речь идет об очередном санкционном пакете, направленном против компаний и организаций, которые прямо вовлечены в развитие российских беспилотных технологий с использованием искусственного интеллекта.

В список среди прочего попали российские компании «Прогматик» и «Умные птицы». Первая производит дрон «Микроб 10» — малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели. Вторая выпускает БпЛА «Сорока» с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащенный оптической системой удержания цели, способный обходить зоны радиотени.

Под ограничениями также находятся китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Они поставляют комплектующие для «Шахедов» и других дронов: двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы.

Под санкциями также оказался российский Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для беспилотников. Их работа позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, а также обрабатывать данные с сенсоров. Для этого привлекают значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО «ЦТШИ Нейролаб».

«Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя», — отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com