17 августа 2025, воскресенье, 11:07
WSJ: Появился сдвиг в позиции Трампа по ключевому для Киева вопросу

  • 17.08.2025, 10:58
WSJ: Появился сдвиг в позиции Трампа по ключевому для Киева вопросу
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Американский президент почти сутки работал без перерыва.

США не будут отправлять войска в Украину в рамках гарантий

Американский президент Дональд Трамп заявил лидерам Европы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от США. Такая риторика стала ощутимым сдвигом позиции Трампа относительно роли США в завершении войны против Украины. Трамп выглядел «уставшим и разраженным Путиным» после переговоров и сказал, что работал почти сутки без перерыва.

Что сказал Трамп европейским лидерам

В материале The Wall Street Journal говорится, что Трамп позвонил лидерам Европы и сказал: несмотря на сигналы о «готовности к диалогу», Путин намерен продолжать войну.

Как утверждают собеседники журналистов, Трамп выглядел «уставшим и раздраженным Путиным». Американский президент якобы почти сутки работал без перерыва.

Гарантии безопасности по аналогии с 5 статьей НАТО

Трамп обсудил с лидерами Европы инициативу премьера Италии Джорджии Мелони о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые были бы схожи с 5 статьей НАТО.

«Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий», - отметили журналисты.

Речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны Запада во главе с США.

Войск США в Украине не будет

Однако американцы не готовы отправить в Украину свои войска для обеспечения безопасности.

«Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины», - цитируют журналисты европейских чиновников.

Сами участники пока не знают, означает ли это задействование прямой военной компоненты.

Также журналисты подчеркнули, что по их данным, в ближайшее время Трамп стремится организовать трехстороннюю встречу, в которой приняли бы участие он, президент Украины Владимир Зеленский и глава страны-оккупанта России Владимир Путин.

