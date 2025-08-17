закрыть
В России утвердили план по беременным школьницам

  • 17.08.2025, 11:01
В России утвердили план по беременным школьницам

Хотят исправить демографическую ситуацию в одной из областей.

Правительство Калужской области РФ утвердило план с конкретными показателями по числу беременных школьниц и студенток, которые в ближайшие три года получат по 100 тысяч рублей за ранние роды. Власти рассчитывают, что всего участницами программы станут 396 девушек. Согласно постановлению от 4 августа, в 2025 году региональные выплаты получат 123 беременные ученицы, в 2026-м их количество должно вырасти до 130, а в 2027-м — до 143. Таким образом, на поддержку юных рожениц будет выделено почти 40 млн рублей, пишет The Moscow Times.

Власти Калужской области ввели выплаты для беременных школьниц и студенток-очниц в конце 2024 года. Аналогичные меры действуют еще по меньшей мере в семи регионах: Брянской, Воронежской, Кемеровской, Орловской и Тверской областях, Алтайском крае и Чувашии. Сумма поощрения за ранние роды варьируется от 100 до 150 тысяч рублей.

Источники Faridaily сообщали, что против включения школьниц в программу выступил весь социальный блок правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В кабмине предупредили, что такой подход может привести к увеличению количества матерей-одиночек, росту уровня бедности и безработицы, скачку преступности и распространению венерических заболеваний. В связи с этим в администрацию президента была направлена служебная записка с просьбой остановить региональные инициативы, поощряющие беременность в школах.

Инициативу властей на местах раскритиковал и комитет Госдумы по защите семьи во главе с его председателем Ниной Останиной. Депутаты сочли распространение выплат на школьниц «пропагандой ранних рождений», которая противоречит «традиционным ценностям».

Тем временем демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться. По данным Росстата, в мае суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) упал до 1,376 — самого низкого значения с 2006 года.

В 2024 году на свет появились 1,222 млн младенцев — минимум с 1999 года. За январь–март, число родившихся снизилось еще на 11,5 тысячи, до 288,8 тысячи. Как отмечал демограф Алексей Ракша, первый квартал 2025 года «поставил антирекорд с рубежа XVIII–XIX веков». После этого Росстат прекратил публикацию детальных данных по демографии. А в июле закрыл всю статистику, касающуюся численности и естественного прироста населения, количества рождений и смертей, браков и разводов, а также миграции.

