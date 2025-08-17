«Брали приличного работника, а потеряли 47 тысяч» 17.08.2025, 11:16

Как бухгалтер довела белорусскую фирму до долгов и краха.

Эта история началась еще весной. Компания, которая занимается перевозками, искала бухгалтера, а в итоге получила большие неприятности, долги и увольнение людей. «Хочется предупредить людей о том, в какую ситуацию можно вляпаться. Это поучительная история для директоров фирм и ИП», — говорит теперь Андрей (имя изменено по просьбе героя). Разбираемся в случае, который стоил 47 тысяч рублей, рассказывает Onlíner.

«Найти хорошего бухгалтера было нереально»

Мы встречаемся в скромном офисе Андрея во время обеда, параллельно он не перестает отвечать на звонки и заниматься рабочими делами. «Бизнес практически накрылся, люди ушли, нужно решать вопросы», — эмоционально объясняет предприниматель.

Дальше — его история найма работника, которая обернулась большими проблемами. Приводим версию случившегося, как это видит Андрей.

Контекст истории: компания Андрея занимается перевозками, когда-то начинали с пары машин и применяли упрощенную систему налогообложения. Но с 2022 года для «ипэшников» отменили упрощенку, и у многих бизнесов появилась проблема, о которой раньше никто не думал: найти нормального бухгалтера — почти нереально.

— Раньше люди могли вести упрощенку сами или удаленно брали человека. Но когда упрощения не стало, всем резко понадобились бухгалтеры.

Сказать честно? Кого мы только не видели. Пришла женщина, проработала два месяца — и ушла в запой.

Потом другая: поработала пять дней и сказала, что «ей не нравится». Следующая какое-то время, а потом пошло по кругу: то машина не завелась, то она заболела, то еще что-то.

По словам Андрея, он и представить не мог, что среди бухгалтеров могут встречаться такие безответственные работники. В итоге кое-как отмучились и нашли толкового бухгалтера, который отработал год. Вздохнули с облегчением — и тут она решила уволиться. Начали искать нового работника: собеседования, объявления и та же головная боль с поиском хорошего специалиста.

— В итоге приходит женщина, с ней беседовала наша директор. Она уверенно садится за компьютер, открывает 1С, видит какие-то ошибки, что-то предлагает. Вроде бы все гладко и красиво, но есть нюанс: она работает на другой фирме, которую закрывают, и ей нужно две недели, чтобы разобраться с делами.

Андрей говорит, что бухгалтер пообещала помогать в этот переходный период, лишь бы за ней закрепили место.

— Мы согласились, с 10 апреля пошли платежки, она начала приходить и что-то делать. Пару раз в неделю забегала, сидела у компьютера, уходила. Казалось, вроде бы работа шла...

Первые проблемы

Сложности с новым бухгалтером начались, когда ее попросили оформить на работу слесаря. В итоге прошла неделя, и тот передумал работать.

— Попросили уволить человека по закону, а бухгалтер говорит: «Вам повезло: я его даже на работу не оформила». Как это возможно? Но появился новый водитель, и его уже оформили как надо, решили работать вместе.

А дальше пошли праздники: Пасха, Радуница, 9 Мая… Она почти не появляется, а мы понять не можем: работает она или просто числится. Документы ей приносим на стол, а они так и лежат.

Андрей говорит, что после Пасхи снова поднял вопрос, собирается ли бухгалтер полноценно работать у них в компании, потому что им нужен сотрудник на весь день.

— Она начала говорить про другую фирму: «Ой, у нас там проблемы, завели уголовное дело, меня в органы вызывают, я даю показания». Ближе к 9 Мая у меня тот же вопрос: что происходит?

Мы тогда хотели взять кредит, прошу ее дать финансовые сведения. Она обещала сделать, тянула, в итоге я все заполнил сам, но кредит под 7% мы проворонили по срокам — банк уже предложил под 18%. После этого появились мысли: такую сотрудницу пора увольнять.

Но тут бухгалтер шокировала руководителей другой информацией: она проверила налоги и бухгалтерию за 2024 год и нашла недоплату больше 20 тысяч налогов.

— Мы не могли поверить, все-таки у нас до нее работал ответственный человек. Я был в шоке.

Она делает вид, что звонит в налоговую при нас и объясняет ситуацию, говорит, что нужно доплатить. А у нас денег особо нет, с перевозками сейчас не все так гладко. Говорю: давайте сейчас не будем платить. Пока не до этого — у нас машины в рейсах, топливо нужно, чтобы все не остановилось. В следующем квартале пересчитаем, заплатим и пеню, и штраф. Но не сейчас.

В итоге она убеждает директора, что все-таки нужно оплатить эти налоги. И мы сидим без денег. И только потом узнали, что все деньги переводились на один странный счет.

Что пошло не так?

Андрей говорит, что в тот момент почувствовал: бизнес в кризисе и рушится, еле удается сводить концы с концами, «дикое безденежье», а надо откуда-то брать деньги на топливо. И вот перед большими майскими выходными бизнес стал: оказалось, что деньги на топливо не дошли, машины не заправлены и не могут уехать в рейсы.

— Спрашиваем бухгалтера: куда делись деньги? Говорит: «Я сейчас позвоню и уточню, почему платеж не прошел». Сумма была приличная — около 3000 рублей. Потом перезванивает и говорит: «Да-да, я с ними связывалась. У них перед праздниками большой завал, много платежек, к вечеру обязательно все разнесут». Мы ждали до конца дня — ничего. Деньги не пришли.

Выходные у меня были «веселые», пришлось занимать деньги у знакомых, как-то выкручиваться.

У нас же есть заявки, мы должны выполнить обязательства по перевозкам.

После праздников снова начали выяснять, куда ушли деньги. Бухгалтер уверяла, что они вот-вот дойдут, Андрей решил проверить сам и выяснил, что за топливо никто не платил, деньги ушли на какой-то другой счет.

— Начинаем сверять. Обычно у их контрагентов счета начинаются с букв, потом идут цифры. А тут — непонятная комбинация: какие-то буквы, лишние символы, не как обычно. Спрашиваю у бухгалтера: «Где вы взяли этот счет?» Она: «Может, скопировала с другого платежного документа». А у нас все же занесено в компьютер, просто вводишь сумму.

Андрей начал разбираться дальше, уже с банком. Там объяснили: можно отправить запрос, и дальше они связываются с банком получателя, а тот уже — с самим получателем. Сомнений стало еще больше: получатель ошибочного платежа уже бы сам заметил лишнюю сумму на счете и за это время вернул деньги.

— Спросили, отправила ли бухгалтер этот запрос, а она говорит: «Да, сейчас составлю». Потом начала говорить про знакомую в ОБЭП, в милиции. Она узнает, кому ушли деньги, и поможет их вернуть. Я уже тогда сказал: не дурите голову, отправляйте запрос.

Тем временем мы уже сидим без денег, поехали в банк, чтобы оформить овердрафт и хоть что-то получить. Там я поднялся к операционистам — они снова говорят, что надо связаться с банком получателя и ошибочный перевод вернут, а запроса от нашего бухгалтера не было!

И у меня появилась мысль сделать по этому счету выписку, сколько с апреля по май ушло туда денег с нашего счета — оказалось, больше 38 тысяч рублей.

«Все вернут за 2—3 недели»

После этого Андрей связался с бухгалтером и сказал, что напишет заявление в милицию. Та пообещала, что деньги вернутся в течение 2—3 недель — мужчина показывает переписку с бывшей работницей — «бухгалтером — последней надеждой».

По реквизитам Андрей нашел компанию, на счет которой уходили деньги. Оказалось, бухгалтер выступает контактным лицом в этой фирме.

Мужчина показывает распечатки, куда должны были уходить деньги — в налоговую, ФСЗН, за топливо. Но в итоге их отправляли не на счета разных ведомств, а на счет одной фирмы — во всех платежках указан одинаковый счет.

— Мы писали на нее заявление в Минске, через какое-то время нас вызвали в Жодино. Сказали, это по поводу нашего бухгалтера. А мы не можем два плюс два сложить и понять, что происходит.

Но потом на глаза попалась новость: бухгалтер одной из жодинских фирм присвоила себе порядка 400 тысяч рублей под предлогом отчислений в Фонд социальной защиты. «Под благовидным предлогом уплаты налогов главный бухгалтер, имея доступ к электронному ключу, переводила средства на подконтрольную фирму, которой сама же и руководила. Позже эти деньги она выводила и тратила на собственные нужды. У руководителя назначение платежей не вызывало сомнений. На протяжении года ей удалось вывести порядка 400 тысяч рублей», — описали схему в милиции. Выяснилось, что решения суда женщина ожидает под подпиской о невыезде.

Что теперь?

Со слов Андрея, со счета компании бесконтрольно ушло 47 тысяч рублей, отменить эти операции просто через банк нельзя.

Предприниматель говорит, что соотносит эти две истории — в Жодино и его — и сомневается, можно ли теперь возместить этот ущерб.

— Наша фирма оказалась в трудном финансовом положении, — говорит мужчина. — Из пяти водителей у нас осталось двое, из шести машин по итогу останется три. Мы сейчас продаем все, чтобы как-то выжить.

Бухгалтер пришла в тот период, когда и так все не было радужно, а теперь бизнес на грани.

Андрей говорит, что бухгалтер звонила ему и предлагала встретиться, чтобы возместить ущерб, но он отказался.

— При этом она говорила: «Ну вы же знали, что мы делаем?» Я считал, что она платит налоги, ФСЗН, а то, что она указывала другой номер счета, откуда я знал? Она настаивала, что банк без нашего согласия не проводил бы эти платежи. Но мы не проверяли номер счета, куда уходили деньги, — настаивает Андрей.

Onlíner обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Минской области, там сообщили, что в настоящее время ведется следствие.

