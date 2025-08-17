закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск: Игра за безопасность Европы вошла в решающую стадию

2
  • 17.08.2025, 11:21
  • 1,484
Туск: Игра за безопасность Европы вошла в решающую стадию
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Ключевая задача Запада сейчас — сохранить единство перед лицом действий Кремля.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Глава правительства отметил, что нынешние события подтверждают: Россия признает только язык силы, а Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою безжалостность и политическую хитрость, передает «Польское радио».

16 августа лидеры европейских стран провели две видеоконференции по итогам саммита США-Россия в Анкоридже на Аляске. После этогог было опубликовано официальное заявление. Его главным положением стали безопасность и суверенитет Украины.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в любом мирном соглашении, завершающем войну в Украине, «необходимы» прочные гарантии безопасности для этой страны и Европы.

«Европейский союз тесно сотрудничает с президентом Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Ключевое значение имеют надежные гарантии, которые будут защищать основные интересы безопасности Украины и Европы», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

«Ничего об Украине без Украины» — такова главная мысль заявления, которое опубликовали лидеры европейских стран после американо-российского саммита на Аляске.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина