Туск: Игра за безопасность Европы вошла в решающую стадию 2 17.08.2025, 11:21

1,484

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Ключевая задача Запада сейчас — сохранить единство перед лицом действий Кремля.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Глава правительства отметил, что нынешние события подтверждают: Россия признает только язык силы, а Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою безжалостность и политическую хитрость, передает «Польское радио».

16 августа лидеры европейских стран провели две видеоконференции по итогам саммита США-Россия в Анкоридже на Аляске. После этогог было опубликовано официальное заявление. Его главным положением стали безопасность и суверенитет Украины.

Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2025

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в любом мирном соглашении, завершающем войну в Украине, «необходимы» прочные гарантии безопасности для этой страны и Европы.

«Европейский союз тесно сотрудничает с президентом Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами, чтобы достичь справедливого и прочного мира. Ключевое значение имеют надежные гарантии, которые будут защищать основные интересы безопасности Украины и Европы», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

«Ничего об Украине без Украины» — такова главная мысль заявления, которое опубликовали лидеры европейских стран после американо-российского саммита на Аляске.

Thank you @POTUS for the update on discussions in Alaska.



The EU is working closely with @ZelenskyyUA and the United States to reach a just and lasting peace.



Strong security guarantees that protect Ukrainian and European vital security interests are essential. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 16, 2025

