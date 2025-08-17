«Победа или поражение, бывает, зависят от точки зрения» Письма к дочери

17.08.2025, 11:48

История одной битвы с неопределенным результатом.

У Александра Великого грек Эвмен был сначала писцом, а потом начальником царской канцелярии. А потом Александр умер, оставив после себя одного незаконнорожденного сына и еще одного, который был законным, но не успел родиться.

Генералы Александра начали выяснять между собой, кто их главнее. В империи начались войны диадохов, в которых каждый был сам за себя. И только Эвмен был за детей великого царя.

Для детей Александра это была слабая защита. Во-первых, Эвмен был греком, а все приличные македонцы греков презирали. Во-вторых – штатским штафиркой с пальцами, измазанными в чернилах. А, в-третьих, еще и человеком сомнительного происхождения. Потому что папа Эвмена был то ли возницей, то ли, еще хуже, музыкантом, который играл на похоронах.

Поэтому никто из закаленных в боях македонских генералов не воспринимал бывшего писаря всерьез. И совершенно напрасно. Потому что оказалось, что бывший писарь умеет воевать не хуже закаленных в боях генералов. Так что в конце концов генералы объединились, единогласно объявили Эвмена вне закона и заочно приговорили его к смертной казни.

Теперь дело оставалось за малым. Надо было всего лишь привести приговор в исполнение. То есть победить Эвмена на поле боя и взять его в плен. Сделать то, чего у генералов не получалось последние несколько лет.

В конце концов генерал Антигон, которому не посчастливилось воевать против бывшего писаря, решил, что золото надежнее железа. Антигон подкупил одного из офицеров Эвмена и во время решающего сражения тот перешел на его сторону, вместе со своим отрядом.

Но, несмотря на предательство и численное превосходство противника, полной и окончательной победы не получилось. Исход сражения оказался, что называется, неоднозначным.

Но как раз для таких случаев у греков и македонян был четкий и ясный критерий: победителем считалось то войско, которое похоронило своих павших. И это, в общем-то, логично. Если ты смог похоронить погибших, значит поле боля осталось за тобой, а врагу пришлось отступать.

В этот раз отступать пришлось Эвмену. Потому что у его противника была все-таки большое преимущество. Антигон решил не тратить время на похороны, а сначала догнать и добить побежденного, как он считал врага.

Ну и зря он это сделал. Эвмен потому и побеждал закаленных в боях генералов, что он оказался мастером маневренной войны. Войско Антигона сначала отстало, потом свернуло не туда, а потом окончательно потеряло противника. Ну, потому что Антигон не мог себе представить, что у Эвмена хватит наглости сделать то, что он сделал. А Эвмен совершил глубокий обходной маневр и вернулся на поле недавнего сражения.

По дороге он еще, кстати, сумел захватить в плен предателя, но смысл маневра был не в этом. Эвмен приказал собрать тела павших и похоронил их со всеми полагающимися почестями. То есть сделал то, что должен был сделать победитель. «Сам Антигон, подоспевший позже, удивлялся его мужеству и упорству».

Ну и как было не удивляться. Несмотря на все преимущества Антигона формальным победителем в битве по итогу оказался все-таки Эвмен. Так что, как видишь, победа или поражение бывает зависят от точки зрения.

Telegram-канал «Письма к дочери»

