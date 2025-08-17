После Анкориджа 10 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Что Украине делать с планами Трампа и Путина на Донбасс?

После переговоров с Путиным на Аляске Дональд Трамп собрался провести переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США отказался от своего требования к Кремлю: сначала прекращение огня, затем переговоры о мирном соглашении. Он согласился на требование Путина: сначала мирное соглашение, затем прекращение огня.

Трамп уже прошелся с Путиным по пунктам этого будущего документа, а в самолете по пути из Анкориджа успел обсудить сделку в двух телефонных разговорах: отдельно с Зеленским и затем с ним же при участии европейских лидеров. 18 августа Трамп ждет Зеленского в Вашингтоне, а затем собирается провести трехсторонний саммит президентов РФ, США и Украины.

«Прекрасный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая высокоуважаемого генерального секретаря НАТО. Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти прямо к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется. Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днем. Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это спасет жизни миллионов людей», — сообщил Трамп по возвращении с Аляски в своей социальной сети Truth Social.

Главный вопрос, который всех интересует, это конечно же, о каких пунктах уже договорились Трамп и Путин в Анкоридже и что они собираются требовать от Зеленского. Заявления Путина лучше вообще игнорировать, но слова Трампа заслуживают внимания.

Шоу для Fox News

Результаты переговоров на Аляске Трамп сообщил нетрадиционным способом. Традиционно это делается на совместном брифинге. Но там президент США ограничился четырехминутным спичем. Он не сказал ничего конкретного, кроме того, что «сделки нет», и не дал возможности журналистам задать вопросы. Когда брифинг окончился и все разошлись, Трамп в том же помещении дал эксклюзивное интервью Шону Хэннити из Fox News.

Шон не просто любимый журналист Трампа, он фактически член его команды. Для тех, кому лень читать Wikipedia, процитируем: «Хэннити был одним из первых сторонников Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года и часто выступал в качестве его неофициального представителя. Когда Трамп был президентом, советники Белого дома характеризовали Хэннити как «теневого» главу аппарата, и, как сообщается, он звонил в Белый дом и разговаривал с Трампом почти каждый будний вечер. По данным Forbes, к 2018 году Хэннити стал одним из самых популярных ведущих кабельных новостей и самых популярных ведущих на разговорном радио, отчасти благодаря своей близости и доступу к Трампу». И еще: « В апреле 2021 года он приобрел дом за $5,3 млн, расположенный в нескольких милях от резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго».

Пункты переговоров об Украине

Именно в интервью Хэннити Трамп сообщил о своих договоренностях с Путиным насчет Украины. Но сделал он это, опять же, нетрадиционным способом. Они с Хэннити разыграли для зрителей Fox News маленький спектакль в жанре « журналист допрашивает политика».

«На пресс-конференции вы упомянули, что по многим вопросам достигли согласия, но есть один большой, по которому вы не согласны. Готовы ли вы раскрыть его?» — спросил Хэннити. « Нет, я бы предпочел этого не делать. Думаю, кто-то все равно об этом скажет — догадаются. Но я не хочу говорить. Хочу сначала попробовать все уладить. Соглашения пока нет. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен дать согласие».

Однако Хэннити не успокоился. Через некоторое время он зашел с другого конца: сам сформулировал содержание тех пунктов, которые обсуждались на переговорах. Суть в обмене территорий, которые Украина уступит РФ, на гарантии безопасности от США. « Большинство аналитиков сходятся во мнении: все закончится обменом территорий, у России останется больше, чем было, а Украина жизненно нуждается в гарантиях безопасности, но не через НАТО. Если заглянуть в будущее, так ли это закончится?» — раскрыл он содержание переговоров вместо Трампа.

Трамп радостно подтвердил: «Думаю, это как раз то, что мы обсуждали и по многим пунктам договорились. Встреча была очень теплой. Он — сильный человек, очень жесткий, но встреча прошла по-доброму. Когда такие страны находят общий язык — это хорошо. Думаю, мы близки к сделке. Но Украина должна согласиться. Может, они откажутся».

И чтобы никто не сомневался, что мяч теперь на поле Владимира Зеленского, Хэннити спросил: « Что вы посоветуете Зеленскому после сегодняшней встречи?» И Трамп, конечно же, дал совет: «Нужно заключить сделку. Россия — огромная держава. У них отличные солдаты, отличное оружие…»

Мягкое и трудновыполнимое

У всех, кто видел это интервью, не могло не сложиться впечатление, что хотя Трамп и Путин договорились не по всем пунктам, но главная проблема для них обоих — в том, согласится ли Зеленский. Трамп совершенно однозначно заявил, что проблема не в Путине, а в Зеленском.

«Мы были вместе почти три часа. Очень подробный разговор. Мы договорились по многим пунктам — действительно многим. Остались одна-две значительные темы, но, думаю, по ним тоже можно договориться. Теперь все зависит от президента Зеленского — ему предстоит многое сделать. Также считаю, что европейские страны должны больше вовлечься. Но все зависит от президента Зеленского», — повторил Трамп.

В конце интервью он даже назвал срок, в течение которого Зеленский и Путин с его помощью должны заключить мирное соглашение: один месяц. «Следующий шаг — встреча с Зеленским и Путиным. Вы сказали, что хотите быть там. Я бы не доверил им встречу без вас. Они оба хотят вашего присутствия?» — льстиво спросил Хэннити. «Да, оба хотят. И я буду там. Нужно довести дело до конца. Сегодня важный день. Если мы решим проблему — это будет по-настоящему великий день. Мы спасем множество жизней. Уверен ли я? Да», — ответил Трамп сам себе. « В краткие сроки?» — уточнил Хэннити и услышал ответ: « Да, возможно, в течение месяца».

Заметим, что Трамп свое требование к украинцам формулирует мягко и допускает: «Может, они откажутся». Он не угрожает наказаниями за несогласие и не говорит, что альтернативы не существует. Это не ультиматум, а скорее просьба: согласитесь, ведь мне так хочется поскорее покончить с вашей войной и еще раз подтвердить свою славу непревзойденного мастера мирных соглашений, а Путин, пока вы не уйдете с Донетчины и Луганщины, не соглашается. Трамп даже предлагает нам пряники за уступчивость: прямые гарантии безопасности от США (для чего не нужно членство в НАТО).

Источники CNN и «Украинской правды» сообщили, что в телефонном разговоре с европейскими лидерами и Зеленским Трамп обсуждал возможное предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности « в стиле статьи 5 Североатлантического договора». Можно предположить, что речь идет о том, что если Россия опять нападет, то США будут защищать Украину своей армией, авиацией и флотом. Но чтобы поверить в такую гарантию, нужно подписать соответствующий договор с США и дождаться, когда его ратифицирует американский Сенат. Входит ли это в планы Трампа — это Зеленский узнает в Вашингтоне 18 августа. А можно ли верить в гарантии Трампа, это отдельный и очень трудный вопрос.

Пока же мы видим позитивный отклик Зеленского на идею Трампа. « Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны насчет участия в обеспечении безопасности Украины», — сообщил он в своем X-аккаунте. Европейские лидеры, участвовавшие в разговоре с Трампом, тоже приветствовали его идею. « Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль», — говорится в заявлении, которое подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Таким образом, Зеленский оказался перед сложнейшим выбором: отдавать Путину контролируемые Украиной территории Донетчины и Луганщины в обмен на гарантии безопасности от Трампа или же продолжать войну, рассчитывая на помощь оружием от европейцев.

