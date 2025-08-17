закрыть
17 августа 2025, воскресенье
Ученые нашли секрет «замораживания» старения

1
  • 17.08.2025, 12:00
  • 2,934
Биологические часы можно поставить на паузу.

Насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Об этом свидетельствует новое исследование Лестерского университета. В частности ученые обнаружили, что осы могут значительно продлить свою жизнь, переходя в состояние естественной паузы развития, которую еще называют диапаузой. Об этом пишет Newsweek.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта пауза замедляет «эпигенетические часы» - молекулярный маркер старения, который отслеживает химические изменения в ДНК. Осы являются новой моделью для исследований старения, ведь, по сравнению с другими насекомыми, они имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.

Во время эксперимента оказалось, что когда матерей подвергали воздействию холода и темноты, их личинки входили в диапаузу, фактически нажимая биологическую «кнопку паузы».

Результаты поразили исследователей. Осы, которые прошли диапаузу, жили на треть дольше во взрослом возрасте. Их молекулярные маркеры старения работали на 29% медленнее, чем у ос, которые развивались обычно.

«Обычно мы думаем о старении как о медленном разрушении жизни, как о велосипеде, ржавеющем под дождем. Но наше исследование намекает, что старение может быть больше похожим на плохо спланированное путешествие, с контрольными точками, которые можно фактически отложить. Если крошечная оса может нажать на паузу своих биологических часов, впадая в состояние покоя, возможно, есть способы сделать нечто подобное у более сложных животных. Это еще рано, но это, безусловно, дает повод для размышлений, особенно если вы надеетесь стареть немного более достойно», - подчеркнул автор исследования Эамон Маллон в электронном письме Newsweek.

Доказательства исследования о том, что эпигенетические часы можно замедлить, повышают вероятность того, что факторы окружающей среды или медицинские вмешательства могут однажды замедлить биологическое старение у людей.

Написать комментарий 1

