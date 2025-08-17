В Беларуси обанкротился производитель известного бренда мороженого 4 17.08.2025, 12:26

Долгов накопилось в разы выше имеющихся активов.

Производителя мороженого и глазированных сырков «Олвитранс» признали банкротом. В отношении него запустили ликвидационное производство. Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Попытка избежать банкротства не спасла

Экономический суд Минской области 11 июля признал банкротом компанию «Олвитранс» и запустил в отношении нее диквидационное производство. Как планируется, оно прожлится 11 апреля 2026 года.

Напомним, 1 апреля нынешнего года в этом же суде рассмотрели дело о финансовой несостоятельности «Олвитранс». С заявлением обратились сами владельцы компании. В августе прошлого года они решили ликвидировать предприятие. Однако в процессе выяснилось, что долгов перед кредиторами у него накопилось в общей сложности на 3,5 млн рублей. Это в три раза выше имеющихся активов.

Речь среди прочего о штрафе, который назначен Департаментом финансовых расследований КГК на сумму 228 тыс. рублей, а также долгах по налогам и страховым взносам примерно на 120 тыс. Также была задолженность по зарплатам.

Что это за предприятие

Компания работала с 2000 года и выпускала разную продукцию для крупных ритейлеров и не только. Например, она делала сырки для Рогачевского МКК и торговой сети SPAR, которой управляла фирма «Юнифуд». Она также производила мороженое под брендом «Местное известное». Среди других брендов значатся Ice Dream, Viva Ice, «Первое правило».

По данным судебных документов, производитель мороженого принадлежит компании «АбсолютЭнергоСтрой» и российской фирме «Прима авто». Первой из них с прошлого года владеет российская бизнесвумен Оксана Якушина. А в начале 2000-х среди участников значился Жодинский городской исполнительный комитет.

