закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия теряет влияние в Боснии и на Балканах

1
  • Олег Маруховский, «Обозреватель»
  • 17.08.2025, 12:31
  • 1,072
Россия теряет влияние в Боснии и на Балканах
Милорад Додик

Друг Путина Додик получил запрет баллотироваться.

Еще в одном регионе мира, где традиционно было сильным влияние сначала Российской империи, затем СССР, а сейчас Российской Федерации, происходят политические процессы, которые могут ослабить влияние Кремля. Речь идет о Балканах, которые наряду с Кавказом всегда были полем столкновения геополитических интересов России и Европы, а именно о Республике Сербской, автономном образовании в составе Боснии и Герцеговины (не следует путать с Сербией, отдельным независимым государством).

Республика Сербская в Боснии – определенный аналог «Л/ДНР» в Украине

В общем Республика Сербская представляет собой автономию сербов, которую они получили в составе Боснии по итогам одного из этапов Балканских войн 1990-х годов. До этого сама Босния вела войну за независимость с Югославией (фактически Сербией), а затем с сербскими сепаратистами. И Дейтонские соглашения 1995 года положили конец гражданской войне, предоставив сербам автономию в составе Боснии. Условно говоря, можно провести определенные аналогии между Украиной, где пророссийские сепаратисты при поддержке Кремля создали фейковые «Л/ДНР» и Боснией, где просербские сепаратисты тоже воевали с центром за отделение. В конце боснийские сепаратисты получили свою автономию, а значит, влияние соседней Сербии, в частности, и Российской Федерации в целом на политическую жизнь Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская как центр пророссийского влияния в Боснии и на Балканах

Именно Республика Сербская в составе Боснии была и есть одним из центров перманентного напряжения на Балканах, которое всегда поддерживалось в интересах Кремля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что действующий президент Республики Сербской Милорад Додик является близким другом российского президента Владимира Путина и, как следствие, личным проводником интересов РФ в регионе. Соответственно, как глава весьма влиятельной автономии, Додик прикладывал немало усилий для дестабилизации политической жизни Боснии, разжигал межэтнические противоречия, всячески тормозил курс Боснии и Герцеговины на вступление в НАТО и ЕС, а также занимал открытую антиукраинскую позицию, фактически поддерживая российскую агрессию.

Друг Путина Милорад Додик отстранен от выборов решением суда

Однако в феврале 2025 года боснийский суд приговорил Додика к заключению за обвинение в неповиновении решению высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, который в свое время аннулировал два закона, противоречащих Дейтонским соглашениям, упомянутым выше. Кроме того, в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины были внесены поправки, вводящие уголовную ответственность за неповиновение решению верховного представителя. Пренебрегая этими решениями, президент автономии Додик подписал указ о признании двух отмененных законов. Поэтому Додика приговорили к одному году тюрьмы с заменой на штраф и шести годам запрета занимать должность президента Республики Сербской. Кроме того, 1 августа суд отклонил апелляцию Додика на приговор, который ему вынесли из-за конфликта с Верховным представителем совета иностранных государств, которые гарантируют выполнение мирного соглашения в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, следует отметить, что избирательная комиссия Боснии сразу применила к Додику закон, по которому государственное должностное лицо должно быть отстранено автоматически, если имеет срок судимости более 6 месяцев. Результатом этого стал запрет участия в президентских выборах 2026 года в Республике Сербской Милорада Додика, который уже дважды возглавлял автономию. При этом сам Додик, несмотря на решение суда и государственных органов, независимо от результатов выборов, угрожает самовольно остаться на посту, порождая в Боснии и в дальнейшем напряжение и нестабильность.

Визиты в Москву и Будапешт не помогли Додику выиграть апелляцию

Еще до проигранной апелляции, весной этого года, Додик совершил несколько визитов в Кремль и в Венгрию в поисках политической поддержки. По итогам визита посольство РФ в Боснии выпустило заявление с угрозами, что отстранение их союзника Додика будет «исторической ошибкой» и напоминаниями о Балканах как «пороховой бочке» Лидер Венгрии Виктор Орбан также прогнозируемо поддержал своего пророссийского коллегу, заявив, что внешние глобалистские режимы хотят вмешаться и устранить Додика с должности. Однако это вряд ли поможет, ведь решение избирательной комиссии Боснии вступит в силу с окончанием 90-дневного срока, отведенного ему на апелляцию.

Потеря влияния в Боснии ослабит общее российское влияние на Балканах

Не получив достаточно эффективной поддержки от Кремля, Додик пытался найти ее в США в поисках одобрения от президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, однако почти безрезультатно. Фактически в ближайшее время мы можем стать свидетелями устранения пророссийской власти в Республике Сербской, которая систематически дестабилизировала Балканский регион. Стоит отметить, что сейчас ЕС уже увеличил количество миротворческих сил, ожидая попыток России и сторонников Додика дестабилизировать Боснийский регион, чтобы остаться у власти.

Поэтому устранение Милорада Додика от власти будет иметь эффект не только на развитие Боснии, стабильности в регионе, но и ослабит влияние России уже в самой Сербии. При этом в случае потенциальной потери власти еще и Орбаном на выборах в Венгрии в апреле 2026 года у сербских элит не останется достаточно влиятельных пророссийских союзников в регионе Юго-Восточной Европы. Это только ускорит европейский курс балканских стран и ослабит влияние Кремля в регионе. А это потенциально можно будет сравнить с потерей российского влияния на Кавказе в свете недавнего подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и США.

Олег Маруховский, «Обозреватель»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина