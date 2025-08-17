Россия теряет влияние в Боснии и на Балканах 1 Олег Маруховский, «Обозреватель»

Милорад Додик

Друг Путина Додик получил запрет баллотироваться.

Еще в одном регионе мира, где традиционно было сильным влияние сначала Российской империи, затем СССР, а сейчас Российской Федерации, происходят политические процессы, которые могут ослабить влияние Кремля. Речь идет о Балканах, которые наряду с Кавказом всегда были полем столкновения геополитических интересов России и Европы, а именно о Республике Сербской, автономном образовании в составе Боснии и Герцеговины (не следует путать с Сербией, отдельным независимым государством).

Республика Сербская в Боснии – определенный аналог «Л/ДНР» в Украине

В общем Республика Сербская представляет собой автономию сербов, которую они получили в составе Боснии по итогам одного из этапов Балканских войн 1990-х годов. До этого сама Босния вела войну за независимость с Югославией (фактически Сербией), а затем с сербскими сепаратистами. И Дейтонские соглашения 1995 года положили конец гражданской войне, предоставив сербам автономию в составе Боснии. Условно говоря, можно провести определенные аналогии между Украиной, где пророссийские сепаратисты при поддержке Кремля создали фейковые «Л/ДНР» и Боснией, где просербские сепаратисты тоже воевали с центром за отделение. В конце боснийские сепаратисты получили свою автономию, а значит, влияние соседней Сербии, в частности, и Российской Федерации в целом на политическую жизнь Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская как центр пророссийского влияния в Боснии и на Балканах

Именно Республика Сербская в составе Боснии была и есть одним из центров перманентного напряжения на Балканах, которое всегда поддерживалось в интересах Кремля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что действующий президент Республики Сербской Милорад Додик является близким другом российского президента Владимира Путина и, как следствие, личным проводником интересов РФ в регионе. Соответственно, как глава весьма влиятельной автономии, Додик прикладывал немало усилий для дестабилизации политической жизни Боснии, разжигал межэтнические противоречия, всячески тормозил курс Боснии и Герцеговины на вступление в НАТО и ЕС, а также занимал открытую антиукраинскую позицию, фактически поддерживая российскую агрессию.

Друг Путина Милорад Додик отстранен от выборов решением суда

Однако в феврале 2025 года боснийский суд приговорил Додика к заключению за обвинение в неповиновении решению высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, который в свое время аннулировал два закона, противоречащих Дейтонским соглашениям, упомянутым выше. Кроме того, в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины были внесены поправки, вводящие уголовную ответственность за неповиновение решению верховного представителя. Пренебрегая этими решениями, президент автономии Додик подписал указ о признании двух отмененных законов. Поэтому Додика приговорили к одному году тюрьмы с заменой на штраф и шести годам запрета занимать должность президента Республики Сербской. Кроме того, 1 августа суд отклонил апелляцию Додика на приговор, который ему вынесли из-за конфликта с Верховным представителем совета иностранных государств, которые гарантируют выполнение мирного соглашения в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, следует отметить, что избирательная комиссия Боснии сразу применила к Додику закон, по которому государственное должностное лицо должно быть отстранено автоматически, если имеет срок судимости более 6 месяцев. Результатом этого стал запрет участия в президентских выборах 2026 года в Республике Сербской Милорада Додика, который уже дважды возглавлял автономию. При этом сам Додик, несмотря на решение суда и государственных органов, независимо от результатов выборов, угрожает самовольно остаться на посту, порождая в Боснии и в дальнейшем напряжение и нестабильность.

Визиты в Москву и Будапешт не помогли Додику выиграть апелляцию

Еще до проигранной апелляции, весной этого года, Додик совершил несколько визитов в Кремль и в Венгрию в поисках политической поддержки. По итогам визита посольство РФ в Боснии выпустило заявление с угрозами, что отстранение их союзника Додика будет «исторической ошибкой» и напоминаниями о Балканах как «пороховой бочке» Лидер Венгрии Виктор Орбан также прогнозируемо поддержал своего пророссийского коллегу, заявив, что внешние глобалистские режимы хотят вмешаться и устранить Додика с должности. Однако это вряд ли поможет, ведь решение избирательной комиссии Боснии вступит в силу с окончанием 90-дневного срока, отведенного ему на апелляцию.

Потеря влияния в Боснии ослабит общее российское влияние на Балканах

Не получив достаточно эффективной поддержки от Кремля, Додик пытался найти ее в США в поисках одобрения от президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, однако почти безрезультатно. Фактически в ближайшее время мы можем стать свидетелями устранения пророссийской власти в Республике Сербской, которая систематически дестабилизировала Балканский регион. Стоит отметить, что сейчас ЕС уже увеличил количество миротворческих сил, ожидая попыток России и сторонников Додика дестабилизировать Боснийский регион, чтобы остаться у власти.

Поэтому устранение Милорада Додика от власти будет иметь эффект не только на развитие Боснии, стабильности в регионе, но и ослабит влияние России уже в самой Сербии. При этом в случае потенциальной потери власти еще и Орбаном на выборах в Венгрии в апреле 2026 года у сербских элит не останется достаточно влиятельных пророссийских союзников в регионе Юго-Восточной Европы. Это только ускорит европейский курс балканских стран и ослабит влияние Кремля в регионе. А это потенциально можно будет сравнить с потерей российского влияния на Кавказе в свете недавнего подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и США.

Олег Маруховский, «Обозреватель»

