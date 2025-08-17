ВСУ перешли в наступление на Донбассе 2 17.08.2025, 12:34

Зачищен Покровск и освобождены шесть населенных пунктов.

Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов возле Доброполья в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений Нацгвардии и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ «Азов», в Донецкой области зачищены населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

В операционной зоне враг понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

безвозвратные - 910 человек,

санитарные - 335 человек,

плен - 37 человек.

Также противник потерял много техники и вооружения. Было уничтожено и повреждено восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БПЛА различных типов.

В Генштабе отметили, что проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье продолжается.

Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен шесть российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

