Кто должен чинить ветхие почтовые ящики в подъезде?2
- 17.08.2025, 12:39
- 1,674
Ответ вас удивит.
Если почтовые ящики в подъезде пришли в негодность, есть четкое правило, что можно сделать в этом случае, пишет «Точка».
Разумеется, первые вопросы следующие: кто должен чинить их и за чей счет. Все это закреплено в постановлении Министерства связи и информатизации и Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30 декабря 2019 года №21/29 «Об утверждении Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь».
Как поступить?
В документе говорится, что право на техобслуживание этих ящиков находится за национальным оператором почтовой связи РУП «Белпочта».
Установку новых или замену пришедших в негодность делает почтовое отделение – нужно подать заявку и оплатить услугу.
Заключать договор на ремонт/замену вправе только собственник квартиры. Арендаторам надо согласовать это с владельцем.
Также важно знать, что собственники квартир и организации, которые эксплуатируют жилфонд, обязаны поддерживать почтовые ящики в исправном состоянии, обеспечивать освещение, чистоту и доступ работникам почты.