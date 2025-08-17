Кто должен чинить ветхие почтовые ящики в подъезде? 2 17.08.2025, 12:39

1,674

Ответ вас удивит.

Если почтовые ящики в подъезде пришли в негодность, есть четкое правило, что можно сделать в этом случае, пишет «Точка».

Разумеется, первые вопросы следующие: кто должен чинить их и за чей счет. Все это закреплено в постановлении Министерства связи и информатизации и Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30 декабря 2019 года №21/29 «Об утверждении Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь».

Как поступить?

В документе говорится, что право на техобслуживание этих ящиков находится за национальным оператором почтовой связи РУП «Белпочта».

Установку новых или замену пришедших в негодность делает почтовое отделение – нужно подать заявку и оплатить услугу.

Заключать договор на ремонт/замену вправе только собственник квартиры. Арендаторам надо согласовать это с владельцем.

Также важно знать, что собственники квартир и организации, которые эксплуатируют жилфонд, обязаны поддерживать почтовые ящики в исправном состоянии, обеспечивать освещение, чистоту и доступ работникам почты.

