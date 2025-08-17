Белый дом опроверг информацию о документах Госдепа, найденных в отеле на Аляске

Белый дом опроверг информацию о документах Госдепа, найденных в отеле на Аляске1
- 17.08.2025, 12:50
Утверждается, что в СМИ опубликовали многостраничное меню обеда.
Белый дом отверг сообщение Национального общественного радио (NPR) США о том, что сотрудники Государственного департамента оставили информацию о графике саммита в Аляске в общедоступном принтере в отеле.
Об этом пишет ABC News.
После того, как Национальное общественное радио опубликовало сообщение о том, что документы о саммите на Аляске были найдены в общедоступном принтере в отеле перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, Белый дом назвал это «смешным».
«Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это «нарушением безопасности». Именно из-за такого самопровозглашенного «журналистского расследования» никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.