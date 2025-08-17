закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом опроверг информацию о документах Госдепа, найденных в отеле на Аляске

1
  • 17.08.2025, 12:50
Белый дом опроверг информацию о документах Госдепа, найденных в отеле на Аляске

Утверждается, что в СМИ опубликовали многостраничное меню обеда.

Белый дом отверг сообщение Национального общественного радио (NPR) США о том, что сотрудники Государственного департамента оставили информацию о графике саммита в Аляске в общедоступном принтере в отеле.

Об этом пишет ABC News.

После того, как Национальное общественное радио опубликовало сообщение о том, что документы о саммите на Аляске были найдены в общедоступном принтере в отеле перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, Белый дом назвал это «смешным».

«Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это «нарушением безопасности». Именно из-за такого самопровозглашенного «журналистского расследования» никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина