17 августа 2025, воскресенье, 13:47
В МЧС Беларуси показали, как шквал снес кровли 16 домов и деревья

1
  • 17.08.2025, 13:14
  • 1,426
Опубликовано видео последствий непогоды.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 17 августа сообщили, что из-за прошедшего грозового фронта пострадали горож Кировск и агрогородок Заелица Глусского района Могилевской области, а также агрогородок Жидче Пинского района Брестской области.

Согласно данным спасателей, там ветер 16 августа повредил кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, а также 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта. Кроме того, зафиксированы 5 случаев падения деревьев.

К счастью, пострадавших нет.

МЧС опубликовало видео последствий непогоды.

