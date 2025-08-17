В МЧС Беларуси показали, как шквал снес кровли 16 домов и деревья 1 17.08.2025, 13:14

1,426

Опубликовано видео последствий непогоды.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 17 августа сообщили, что из-за прошедшего грозового фронта пострадали горож Кировск и агрогородок Заелица Глусского района Могилевской области, а также агрогородок Жидче Пинского района Брестской области.

Согласно данным спасателей, там ветер 16 августа повредил кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, а также 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта. Кроме того, зафиксированы 5 случаев падения деревьев.

К счастью, пострадавших нет.

МЧС опубликовало видео последствий непогоды.

