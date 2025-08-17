В Беларуси начали ловиться синие раки

В Беларуси начали ловиться синие раки3
- 17.08.2025, 13:26
Это мутанты или новый вид?
В последние годы в Беларуси рыболовам стали всё чаще попадаться раки синего окраса, причём в остальном они схожи с обычными раками, пишет ресурс о рыбалке FishingBY. Это мутация или новый вид?
Специалисты по изучению ракообразных утверждают, что это довольно обычное природное явление, возникающее из-за генетических или биохимических особенностей пигментации панциря. Они отмечают, что такой окрас может быть из-за нехватки в воде некоторых микроэлементов, особенно цинка и меди. Это сродни альбинизму в мире животных и птиц.
По мнению специалистов, шанс встретить синего рака в наших водоемах — 1 к нескольким тысячам особей.
Эксперименты учёных
Десять лет назад в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии проводились эксперименты по выращиванию австралийского голубого рака, считающегося перспективным видом для промышленного разведения.
Возможно, продукт эксперимента мог попасть в естественную среду обитания в Беларуси. Сейчас экзотические раки в Беларуси остаются уделом аквариумистов, создать устойчивые популяции этих видов в наших природных условиях невозможно.