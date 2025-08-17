закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начали ловиться синие раки

3
  • 17.08.2025, 13:26
  • 1,270
В Беларуси начали ловиться синие раки

Это мутанты или новый вид?

В последние годы в Беларуси рыболовам стали всё чаще попадаться раки синего окраса, причём в остальном они схожи с обычными раками, пишет ресурс о рыбалке FishingBY. Это мутация или новый вид?

Специалисты по изучению ракообразных утверждают, что это довольно обычное природное явление, возникающее из-за генетических или биохимических особенностей пигментации панциря. Они отмечают, что такой окрас может быть из-за нехватки в воде некоторых микроэлементов, особенно цинка и меди. Это сродни альбинизму в мире животных и птиц.

По мнению специалистов, шанс встретить синего рака в наших водоемах — 1 к нескольким тысячам особей.

Эксперименты учёных

Десять лет назад в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии проводились эксперименты по выращиванию австралийского голубого рака, считающегося перспективным видом для промышленного разведения.

Возможно, продукт эксперимента мог попасть в естественную среду обитания в Беларуси. Сейчас экзотические раки в Беларуси остаются уделом аквариумистов, создать устойчивые популяции этих видов в наших природных условиях невозможно.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина