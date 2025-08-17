закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На переговоры с Трампом вместе с Зеленским отправится Урсула фон дер Ляйен

1
  • 17.08.2025, 13:39
На переговоры с Трампом вместе с Зеленским отправится Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Перед этим президент Украины прибудет на «коалицию решительных» в Брюссель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским полетит в США. Они встретятся с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в X (Twitter).

Чиновница сообщила, что сегодня, 17 августа, будет приветствовать Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в заседании «коалиции решительных».

Президент Еврокомиссии заявила, что вместе с Зеленским и европейскими лидерами встретится с Трампом 18 августа.

«По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», - отметила она.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина