На переговоры с Трампом вместе с Зеленским отправится Урсула фон дер Ляйен

На переговоры с Трампом вместе с Зеленским отправится Урсула фон дер Ляйен1
- 17.08.2025, 13:39
Перед этим президент Украины прибудет на «коалицию решительных» в Брюссель.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским полетит в США. Они встретятся с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в X (Twitter).
Чиновница сообщила, что сегодня, 17 августа, будет приветствовать Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в заседании «коалиции решительных».
Президент Еврокомиссии заявила, что вместе с Зеленским и европейскими лидерами встретится с Трампом 18 августа.
«По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», - отметила она.