На переговоры с Трампом вместе с Зеленским отправится Урсула фон дер Ляйен 1 17.08.2025, 13:39

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Перед этим президент Украины прибудет на «коалицию решительных» в Брюссель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским полетит в США. Они встретятся с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в X (Twitter).

Чиновница сообщила, что сегодня, 17 августа, будет приветствовать Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в заседании «коалиции решительных».

Президент Еврокомиссии заявила, что вместе с Зеленским и европейскими лидерами встретится с Трампом 18 августа.

«По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», - отметила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com