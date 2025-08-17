закрыть
ВСУ продвинулись на севере Сумской области

  • 17.08.2025, 13:55
  • 1,104
ВСУ продвинулись на севере Сумской области

Украинские военные оттеснили оккупантов в районе Яблунивки.

Украинские военные продвинулись вперед на нескольких локациях на севере страны. В частности, зафиксировано продвижение в районе Яблунивки Сумской области, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблунивки Сумской области продвижение составило до 1000 метров», - говорится в сообщении.

Добавим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечается, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов за прошедшие сутки.

Однако враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 КАБов, а также совершил 279 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из РСЗО.

