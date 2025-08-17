Американские ученые создали устройство на основе ИИ для чтения мыслей 17.08.2025, 13:59

Первые испытания показали высокую точность считывания.

Стэнфордский университет опубликовал результаты нового исследования, посвященного экспериментальному нейрокомпьютерному интерфейсу (brain-computer interface, BCI), способному «читать» мысли. В ранних испытаниях технология показала точность распознавания в 74 процентах случаев.

По словам ученых, это «первый» мозговой чип, который расшифровывает и озвучивает «внутреннюю речь», пишет FT. Вживленный имплант считывает нейронные сигналы, которые генерируются, когда испытуемый думает о каком-то слове или предложении, и выводит их на экран.

Ранее ученые уже добивались успехов в расшифровке речи, когда пациенты пытались шевелить ртом, языком, губами или голосовыми связками. Главное же отличие новой разработки в том, что ее можно применять у людей, которые физически не могут даже попытаться произнести слова.

Устройство правильно интерпретировало 74% предложений, придуманных тремя пациентами с боковым амиотрофическим склерозом, которым было предложено придумать конкретные фразы. При этом система начинала работать только после пароля, который пользователь должен был «озвучить» у себя в голове.

Чтобы преобразовать собранную нейронную активность в слова, которые пациент хочет произнести, исследователи применяют методы машинного обучения. Алгоритм обучается распознавать повторяющиеся паттерны сигналов, которые соответствуют отдельным фонемам – мельчайшим единицам речи, а затем объединяет их в осмысленные предложения.

Работы над технологией еще продолжаются, но учены, рассчитывают, что это открытие изменит жизнь пациентов с параличом и другими болезнями, мешающими разговаривать.

