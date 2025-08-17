закрыть
17 августа 2025, воскресенье
Американские ученые создали устройство на основе ИИ для чтения мыслей

Первые испытания показали высокую точность считывания.

Стэнфордский университет опубликовал результаты нового исследования, посвященного экспериментальному нейрокомпьютерному интерфейсу (brain-computer interface, BCI), способному «читать» мысли. В ранних испытаниях технология показала точность распознавания в 74 процентах случаев.

По словам ученых, это «первый» мозговой чип, который расшифровывает и озвучивает «внутреннюю речь», пишет FT. Вживленный имплант считывает нейронные сигналы, которые генерируются, когда испытуемый думает о каком-то слове или предложении, и выводит их на экран.

Ранее ученые уже добивались успехов в расшифровке речи, когда пациенты пытались шевелить ртом, языком, губами или голосовыми связками. Главное же отличие новой разработки в том, что ее можно применять у людей, которые физически не могут даже попытаться произнести слова.

Устройство правильно интерпретировало 74% предложений, придуманных тремя пациентами с боковым амиотрофическим склерозом, которым было предложено придумать конкретные фразы. При этом система начинала работать только после пароля, который пользователь должен был «озвучить» у себя в голове.

Чтобы преобразовать собранную нейронную активность в слова, которые пациент хочет произнести, исследователи применяют методы машинного обучения. Алгоритм обучается распознавать повторяющиеся паттерны сигналов, которые соответствуют отдельным фонемам – мельчайшим единицам речи, а затем объединяет их в осмысленные предложения.

Работы над технологией еще продолжаются, но учены, рассчитывают, что это открытие изменит жизнь пациентов с параличом и другими болезнями, мешающими разговаривать.

